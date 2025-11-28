Το viral τρένο της Ευρώπης - Σε ποια διαδρομή θα ταξιδέψεις πρώτη θέση με μόνο 58 ευρώ

Ο λόγος περί του τρένου Belle Époque, ένα πραγματικό κόσμημα των ελβετικών σιδηροδρόμων, τόσο χάρη στη ρετρό πολυτελή σχεδίαση του όσο και λόγω της διαδρομής που διασχίζει με φόντο τα πιο εμβληματικά τοπία των Άλπεων.

Το τρένο της εταιρείας GoldenPass διασχίζει την Ελβετία, περνώντας μέσα από μερικά εντυπωσιακά τοπία που διακοσμούν το ανάγλυφο των Άλπεων.

Πιο συγκεκριμένα, η πιο δημοφιλής διαδρομή του Belle Époque ξεκινά από την μικρή πόλη αναψυχής Montreux, έπειτα ανεβαίνει μέσα από τα αλπικά τοπία του Gstaad και καταλήγει στην ορεινή περιοχή του Zweisimmen. Πρόκειται για μια πανέμορφη διαδρομή περίπου 210 χιλιομέτρων, η οποία πραγματοποιείται καθημερινά σε δύο δρομολόγια. Ωστόσο, όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν πρέπει να μεριμνούν εγκαίρως και να κλείσουν από νωρίς εισητηρία, καθώς, όπως γνωρίζουν οι συχνοί επισκέπτες της περιοχής, το Belle Époque είναι σχεδόν πάντα πλήρες.

Κατά την εντυπωσιακή διαδρομή, το τρένο «σκαρφαλώνει» από τη λίμνη της Γενεύης μέχρι τις Βερνέζικες Άλπεις, περνώντας μέσα από στενά περάσματα, χιονισμένες κορυφές, ιστορικά χωριά και κάποια από τα πιο επιβλητικά σαλέ της περιοχής. Συνολικά, το ταξίδι διαρκεί περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά.

Κατά μήκος της διαδρομής, οι επιβάτες έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα αμπέλια του Montreux που απλώνονται στις πλαγιές, τις απότομες αλπικές χαράδρες και τη χαρακτηριστική ομορφιά του ελβετικού τοπίου.

Η εμπειρία ωστόσο δεν περιορίζεται στο τοπίο, αφού το ίδιο το τρένο μοιάζει με έργο τέχνης, με ξύλινες επενδύσεις, ορειχάλκινες λεπτομέρειες, βελούδινες ή τιρκουάζ πολυθρόνες και ένα αισθητικό ύφος που παραπέμπει σε πολυτελή τρένα μιας άλλης εποχής.

Τα τεράστια πανοραμικά παράθυρα έχουν σχεδιαστεί, ώστε να προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα στο τοπίο που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια των επιβατών, όπως μπορούμε να δούμε και στο σχετικό βίντεο.

Οι παροχές περιλαμβάνουν σνακ και ποτά, ενώ υπάρχει και δυνατότητα ιδιωτικού catering όταν ζητηθεί, παρότι λόγω της σύντομης διαδρομής κάτι τέτοιο δεν επιλέγεται συχνά.

Σημειώνεται τέλος πως το Belle Époque αποκτά κατά καιρούς και θεματικό χαρακτήρα, με διοργανώσεις όπως το «Σοκολατένιο Τρένο», όπου σερβίρονται εκλεκτές γεύσεις από τις διάσημες ελβετικές σοκολάτες, ή θεματικές βραδιές αφιερωμένες στα τοπικά τυριά, προσφέροντας μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη γευστική και ταξιδιωτική εμπειρία.

H τιμή του εισητήριου για θέσεις 1st Class, όπως τα βαγόνια του παρακάτω βίντεο, είναι στα 58 ευρώ.

Πηγή: carandmotor.gr