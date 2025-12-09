Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί συνεχώς με κρυμμένο το πρόσωπό του

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποφάσισε να δώσει απάντηση σε ένα ερώτημα που απασχολούσε πολλούς θαυμαστές του: γιατί κρύβει τόσο συχνά το πρόσωπό του.

 

Δεν είναι ένα ακόμα γνωστό όνομα της βιομηχανίας του θεάματος – είναι ένα από τα πιο δυνατά «χαρτιά» της 7ης Τέχνης. Από τους ηθοποιούς που οι ταινίες του σαρώνουν σταθερά στο box office, που δεν διστάζει να πρωταγωνιστήσει με την ίδια ευκολία τόσο σε υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ όσο και σε ανεξάρτητα projects. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι ο ορισμός του σταρ εδώ τρεις δεκαετίες.

Ιδιαίτερα από τη στιγμή που έκανε στις σκοτεινές αίθουσες ο Τιτανικός, που έσπασε κάθε ρεκόρ με εισπράξεις που ξεπερνούν τα 2 δισ. δολάρια, η ζωή του 51χρονου ηθοποιού άλλαξε μια για πάντα. Και όπως ήταν αναμενόμενο τα μίντια άρχισαν να ασχολούνται μαζί του – κατά κύριο λόγο με θέματα που δεν είχαν καμία σχέση με τις δουλειές του.

Αγαπημένο όλων είναι η εμμονή του να παραμείνει εργένης και η συχνή αλλαγή συντρόφων – ιδιαίτερα όταν αυτές ξεπεράσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους. Τα τελευταία χρόνια πολλοί αναρωτιούνται γιατί επιμένει να κυκλοφορεί με καλυμμένο το πρόσωπό του.

Ο Ντι Κάπριο άρχισε να φοράει μάσκα κατά την περίοδο του lockdown, ωστόσο δεν την έβγαλε ούτε όταν πέρασε η πανδημία του COVID-19. Την αποχωρίζεται μόνο σε μερικές εκδηλώσεις, όπου προτιμάει να κρύβει το πρόσωπό του με καπέλο.

Και μιλώντας στο περιοδικό TIME, το οποίο τον ανακήρυξε Καλλιτέχνη της Χρονιάς, αποφάσισε να εξηγήσει τον λόγο: και δεν είναι άλλος πέρα από τη φήμη.

«Είναι μια ισορροπία που προσπαθώ να διαχειριστώ σε όλη την ενήλικη ζωή μου. Κι ακόμα δεν έχω γίνει ειδικός σε αυτό» είπε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο για την ισορροπία που αναζητά ανάμεσα στην επαγγελματική επιτυχία και τις προσωπικές στιγμές ηρεμίας.

«Η φιλοσοφία μου είναι απλή: βγες εκεί έξω και μίλα μόνο όταν έχεις κάτι να πεις ή κάτι να δείξεις. Διαφορετικά εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς» συμπλήρωσε.

«Όταν ήμουν στις αρχές σκεφτόμουν τι πρέπει να κάνω για να έχω μια μακρά πορεία σε αυτόν τον χώρο, που τόσο πολύ αγαπάω. Και πιστεύω ότι η καλύτερη λύση είναι να με βλέπουν όσο λιγότερο γίνεται οι άνθρωποι» τόνισε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ένας σταρ σαν αυτόν είναι πολύ δύσκολο να εξαφανιστεί, όσο κι αν προσπαθεί. Για την ακρίβεια, όσο κρύβει το πρόσωπό του, τόσο περισσότερο ασχολούνται μαζί του και «φαίνεται». Αυτό είναι το τίμημα της επιτυχίας και της φήμης.

Πηγή: in.gr

