Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Με μικρή άνοδο έκλεισε την Τετάρτη το ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μικρή άνοδο κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικός Δείκτη να κλείνει με κέρδη σε ποσοστό 0, 21% στις 277,14 μονάδες.

Μικρή άνοδο κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικός Δείκτη να κλείνει με κέρδη σε ποσοστό 0, 21% στις 277,14 μονάδες.  

Άνοδο 0,22% κατέγραψε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 168,08 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε € 188.260

Σε μια συνεδρία με σταθεροποιητικές τάσεις, τη μεγαλύτερη μεταβολή κατέγραψαν οι Επενδυτικές που μειώθηκαν κατά 0,64%, ενώ τα Ξενοδοχεία μειώθηκαν κατά 0,18%. Η Εναλλακτική Αγορά αυξήθηκε κατά 0,20%, ενώ ουσιαστικά αμετάβλητη κατά 0,02% παρέμεινε η Κύρια Αγορά.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €126.269,38 (άνοδος 1,01%– τιμή κλεισίματος €7,98), οι τίτλοι της Δήμητρα Επενδυτική με €11.620 (πτώση 0,63% – τιμή κλεισίματος €1,57), οι τίτλοι της Πετρολίνα με €11.307 (πτώση 3,51%– τιμή κλεισίματος €1,10), οι τίτλοι της Woolworth (Cyprus) Properties με €7.652 (πτώση 0,81% – τιμή κλεισίματος €0,24) και της Πανδώρα Επενδύσεις με €7.626 (πτώση 0,53% – τιμή κλεισίματος €0,187).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 9 καθοδικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 100.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα