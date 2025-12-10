Με μικρή άνοδο έκλεισε την Τετάρτη το ΧΑΚ

Μικρή άνοδο κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με τον Γενικός Δείκτη να κλείνει με κέρδη σε ποσοστό 0, 21% στις 277,14 μονάδες.

Άνοδο 0,22% κατέγραψε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 168,08 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε € 188.260

Σε μια συνεδρία με σταθεροποιητικές τάσεις, τη μεγαλύτερη μεταβολή κατέγραψαν οι Επενδυτικές που μειώθηκαν κατά 0,64%, ενώ τα Ξενοδοχεία μειώθηκαν κατά 0,18%. Η Εναλλακτική Αγορά αυξήθηκε κατά 0,20%, ενώ ουσιαστικά αμετάβλητη κατά 0,02% παρέμεινε η Κύρια Αγορά.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €126.269,38 (άνοδος 1,01%– τιμή κλεισίματος €7,98), οι τίτλοι της Δήμητρα Επενδυτική με €11.620 (πτώση 0,63% – τιμή κλεισίματος €1,57), οι τίτλοι της Πετρολίνα με €11.307 (πτώση 3,51%– τιμή κλεισίματος €1,10), οι τίτλοι της Woolworth (Cyprus) Properties με €7.652 (πτώση 0,81% – τιμή κλεισίματος €0,24) και της Πανδώρα Επενδύσεις με €7.626 (πτώση 0,53% – τιμή κλεισίματος €0,187).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 9 καθοδικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 100.

Πηγή: ΚΥΠΕ