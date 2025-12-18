Αγόρασε σακάκια 10 δολαρίων από κατάστημα μεταχειρισμένων - Έπαθε σοκ όταν έμαθε την πραγματική τους αξία

Την τύχη με το μέρος της φαίνεται πως είχε μία γυναίκα η οποία επισκέφθηκε ένα κατάστημα μεταχειρισμένων ρούχων. Πού να το φανταζόταν όμως ότι τα σακάκια των 10 ευρώ που αγόρασε θα της απέφεραν μια περιουσία;

Η Ζόι Μπέιτς, όπως δήλωσε στο Newsweek, έτυχε να περάσει από το κατάστημα μεταχειρισμένων ρούχων, την ιδανική μέρα και ώρα, ακριβώς την στιγμή που μια συλλογή 14 κασμιρένιων σακακιών του ιταλικού brand Isaia μόλις είχαν φτάσει. «Το ύφασμα έδειχνε τόσο πολυτελές» είπε. «Άγγιξα ένα και το τράβηξα για να το δω καλύτερα. Ήταν όλα σε μια κρεμάστρα που μόλις είχε τοποθετηθεί στον χώρο».

Παρότι επρόκειτο για μεταχειρισμένα ρούχα, η Μπέιτς εντυπωσιάστηκε από την άψογη κατάστασή τους. «Ήταν όλα σε εξαιρετική κατάσταση. Εκείνο που τράβηξαν ήταν με φόδρα από μετάξι. Μπορεί να είχαν φορεθεί μία ή δύο φορές» ανέφερε.

Οι θεωρίες της για τα κασμιρένια σακάκια

Η ίδια δεν γνωρίζει πώς βρέθηκαν τα σακάκια στο κατάστημα μεταχειρισμένων, ωστόσο είχε μερικές θεωρίες. «Πιστεύω πως είτε κάποιος πέθανε και η οικογένειά του δώρισε τα ρούχα του, είτε πρόκειται για δωρεά μετά από κάποιο χωρισμό, χαμένες αποσκευές ή από κάποιο κατάστημα, καθώς δείχνουν καινούρια ή σχεδόν αφόρετα».

Όταν λοιπόν είδε τα σακάκια, η Μπέιτς σκέφτηκε ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν όμορφα χριστουγεννιάτικα δώρα για φίλους και συγγενείς. «Αρχικά ήθελα μόνο δύο ή τρία» είπε. «Έψαχνα δώρα για άτομα όπως ο πρώην σύζυγός μου, ο γιος μου, ο γείτονάς μου ή το αφεντικό μου».

Πήρε τελικά 10 σακάκια δίνοντας 100 ευρώ - Ποια ήταν η πραγματική τους αξία

Ωστόσο, όταν εξέτασε πιο προσεκτικά την ποιότητα κάθε σακακιού και διαπίστωσε ότι πωλούνταν για μόλις 9,99 δολάρια το ένα, αποφάσισε να πάρει περισσότερα. «Πήρα 10 και άφησα τέσσερα» ανέφερε.

Εκείνη τη στιγμή, η Μπέιτς πίστευς ότι απλώς είχε βρει μερικά επώνυμα σακάκια σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή. «Μόνο όταν γύρισα σπίτι κατάλαβα τι είχα στα χέρια μου» είπε. Άριχσε να αναζητά στο διαδίκτυο την κανονική τιμή πώλησης κάθε σακακιού – και τότε, όπως παραδέχεται, «έμεινε με το στόμα ανοιχτό». «Αξίζουν πάνω από 5.000 δολάρια το καθένα» εξήγησε. «Κάποια φτάνουν ακόμη και τα 7.000 δολάρια».

Η αξία τους επιβεβαιώθηκε όταν ανάρτησε την ανακάλυψή της στο Reddit. «Εύρημα ζωής» έγραψε, συνοδεύοντας με ένα slideshow από τα διαφορετικά σακάκια.

Οι περισσότεροι από όσους σχολίασαν, συμφώνησαν. «Έχω βρει μερικά Isaia στο παρελθόν, αλλά ποτέ κάτι τέτοιο» έγραψε ένας χρήστης. «Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Τα σακάκια είναι από τα αγαπημένα μου αντικείμενα στα καταστήματα μεταχειρισμένων και έχω μια ωραία συλλογή από Harris Tweed, Harrods, Brooks Brothers και Brioni, αλλά τίποτα σε αυτό το επίπεδο – καταπληκτικό» πρόσθεσε ένας άλλος. Ένας τρίτος σχολίασε: «Θεέ μου! Μόλις μπήκα στην ιστοσελίδα. Δεν υπερβάλλεις. Τρομερή αγορά».

Τι θα πάρει τελικά αν τα πουλήσει

Κι ενώ η αρχική της πρόθεση ήταν να τα χαρίσει τα σακάκια, τώρα που έμαθε την πραγματική τους αξία, τα σχέδιά της ενδέχεται να άλλαξαν. «Δεν ξέρω ακόμη τι θα κάνω» είπε. «Ίσως τα πουλήσω και χρησιμοποιήσω τα χρήματα για να πάρω αυτοκίνητο. Το δικό μου είναι πλέον στα τελευταία του».

Η απίστευτη ιστορία της όμως δεν τελειώνει εκεί. Όπως αποκάλυψε η Μπέιτς, εκείνη την ημέρα, ένιωθε τυχερή και αγόρασε ένα λαχείο, το οποίο τελικά της απέφερε 100 δολάρια. Τόσα έδωσε και για να αγοράσει τα σακάκια. «Οπότε, στην ουσία, τα σακάκια ήταν δωρεάν» ανέφερε.

Αυτό που τονίζει πάντως είναι πως το καλό, ανταμείβεται. «Νιώθω πως όταν κάνει καλό, σου επιστρέφει. Έψαχνα δώρα για τα Χριστούγεννα, παρότι δεν βρίσκομαι στην καλύτερη οικονομική κατάσταση. Χρειάζομαι απεγνωσμένα ένα αυτοκίνητο. Τώρα, ίσως μπορέσω να αγοράσω ένα ή, έστω, να επισκευάσω το δικό μου».

