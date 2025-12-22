Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Melania»: Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας στο πλευρό της Μελάνια Τραμπ στο νέο ντοκιμαντέρ

Η ταινία-ντοκιμαντέρ της Amazon MGM Studios καταγράφει την περίοδο πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ μέσα από τα μάτια της Πρώτης Κυρίας.

Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας κάνει μια αξιοσημείωτη εμφάνιση στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας-ντοκιμαντέρ «Melania» της Amazon MGM Studios. 

Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πρόσφερε μια πρώτη εικόνα από την επιστροφή της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καταγράφοντας την περίοδο πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το φιλμ σε σκηνοθεσία Μπρετ Ράτνερ (Brett Ratner) προσφέρει «πρωτοφανή πρόσβαση στις 20 ημέρες που οδήγησαν στην ορκωμοσία του 2025, μέσα από τα μάτια της ίδιας της πρώτης κυρίας.

Οι θεατές καλούνται να εισέλθουν στον κόσμο της Μελάνια Τραμπ καθώς εκείνη οργανώνει τις τελετές της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται τη μετάβαση εξουσίας στον Λευκό Οίκο και επιστρέφει στη δημόσια ζωή μαζί με την οικογένειά της». 

Δείτε το trailer:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

