Δήλωση Στήριξης του Αρχιμανδρίτη Ιωάννη προς τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Ιωάννης εκφράζει δημόσια την αμέριστη συμπαράστασή του και την ακλόνητη εμπιστοσύνη του προς το ακέραιο του χαρακτήρα του Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, καθώς και προς το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει για την πόλη της Πάφου και ολόκληρη την επαρχία.

Τονίζει ότι μια Πάφος που για χρόνια βρισκόταν στο περιθώριο, στην αφάνεια και τη μιζέρια, αντιμετωπιζόμενη ως «φτωχός συγγενής», γνώρισε χάρη στη δική του αποφασιστικότητα δόξες και τιμές, ανάπτυξη και προκοπή. Η πόλη άλλαξε και συνεχίζει να αλλάζει, οφείλοντάς του πολλά.

Παράλληλα, επισημαίνει με λύπη ότι στις μέρες μας κυριαρχούν η αγνωμοσύνη, η αχαριστία και η λασπολογία, κάνοντας λόγο για μια άδικη στοχοποίηση, έναν διασυρμό και μια απαράδεκτη κατασυκοφάντηση εις βάρος του Δημάρχου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «Φοβού τήν εκδίκηση τῶν ὑπό σου εὐεργετηθέντων», υπογραμμίζοντας πως αυτή συχνά είναι η μοίρα των εντίμων, των προοδευτικών, των εργατικών και των οραματιστών. 

Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης καλεί τον Δήμαρχο να παραμείνει δυνατός, διαβεβαιώνοντάς τον ότι δεν είναι μόνος, αλλά έχει τη στήριξη και τις προσευχές πολλών.

Εκφράζει τη βεβαιότητα ότι, όπως μετά τον Γολγοθά ακολουθεί η Ανάσταση, έτσι και μετά τη δοκιμασία θα έρθει η πολιτική του δικαίωση και αποκατάσταση.

