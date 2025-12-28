Έξι τρόποι να πείτε ότι θα ξοδέψετε λιγότερα στις γιορτές χωρίς αμηχανία ή ενοχές

Η εορταστική περίοδος συνοδεύεται από χαρά, αγάπη, ενθουσιασμό, αλλά ταυτόχρονα και από πίεση, προσδοκίες και οικονομικό άγχος.

Οι ανταλλαγές δώρων, οι χριστογεννιάτικη διακόσμηση, οι συγκεντρώσεις, τα τραπέζια, τα ταξίδια, η επιθυμία να είναι τα πάντα στην εντέλεια, όλα αυτά μαζί προσθέτουν ένα επιπλέον βάρος κάθε χρόνο τέτοια εποχή.

6 τρόποι για να πείτε ότι δεν θα κάνετε έξοδα στις γιορτές

Η Τζάσμιν Τζόνσον, σύμβουλος οικονομικών που εξειδικεύεται στη διαχείριση των συναισθημάτων γύρω από τα χρήματα, με άρθρο της στο CNBC εξηγεί ότι όλοι έχουν δικαίωμα να θέτουν όρια για να προστατεύσουν την οικονομική τους ευημερία, χωρίς να χρειάζεται να δίνουν εξηγήσεις.

Προτείνει έξι φράσεις που βοηθούν να εκφράσετε τις ανάγκες σας.

«Έχω μερικές πιεστικές οικονομικές προτεραιότητες, οπότε πρέπει να μειώσω τις υποχρεώσεις μου φέτος». ΠρόκειτWαι για έναν σαφή και άμεσο τρόπο να ενημερώσετε τους γύρω σας ότι έχετε ευθύνες πέραν της εορταστικής περιόδου και επιλέγετε να καλύψετε αρχικά αυτές. Είναι ένας τρόπος να εκφράσετε τις προτεραιότητές σας χωρίς να δώσετε επιπλέον εξηγήσεις.

«Ας κάνουμε μια ανταλλαγή δώρων αντί να αγοράζουμε δώρα για όλους. Το πορτοφόλι μου χρειάζεται μια ανάσα». Μία πιο διαχειρίσιμη επιλογή για τον καθένα σε μία ομάδα ή οικογένεια που βοηθά να συμμετάσχουν όλοι τηρώντας ταυτόχρονα κάποια οικονομικά όρια.

«Μπορώ να συνεισφέρω χρόνο, αλλά όχι χρήματα. Βάλτε με στο στήσιμο ή στον καθαρισμό!». Μία πρόταση που δείχνει ότι δεν είστε σε θέση να κάνετε έξοδα, αλλά ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε και να συνεισφέρετε. Οι περισσότεροι θα εκτιμήσουν την προσφορά και θα τη δεχτούν με χαρά.

«Μπορούμε να παίξουμε επιτραπέζια παιχνίδια και να χαλαρώσουμε αυτές τις γιορτές; Τα οικονομικά μου είναι λίγο… δύσκολα». Λίγο χιούμορ πάντα βοηθάει την κατάσταση και κάνει τη συζήτηση πιο ανάλαφρη. Αυτή η πρόταση θα μπορούσε να αποτελέσει και την αρχή για μία νέα παράδοση που τιμά την ενίσχυση των σχέσεων.

«Σας αγαπώ όλους, αλλά δεν μπορώ να φιλοξενήσω φέτος. Απλώς δεν έχω τη δυνατότητα. Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε φέτος;». Στις περισσότερες οικογένειες, οι συγκεντρώσεις γίνονται συνήθως στο σπίτι ενός ατόμου κάθε χρόνο. Οι συνθήκες ωστόσο αλλάζουν και μπορείτε να είστε ειλικρινείς για τις δυσκολίες σας δίνοντας έτσι χώρο στους υπόλοιπους να προσαρμόσουν τις προσδοκίες τους και να κάνουν νέα σχέδια χωρίς άγχος ή σύγχυση.

«Προσπαθώ να αποφύγω τις υπερβολικές δαπάνες, γι' αυτό αποσύρθηκα από το Amazon και οτιδήποτε άλλο μπορεί να με βάλει σε πειρασμό εκτός του προϋπολογισμού μου». Μία άλλη ειλικρινής και χιομοριστική πρόταση που δείχνει ότι είστε ειλικρινείς χωρίς να κάνετε τους άλλους να νιώσουν αμηχανία.

Η Τζόνσον υπογραμμίζει η τήρηση του προϋπολογισμού σας ώστε να μην δημιουργηθούν χρέη και η εστίαση στην ψυχική σας υγεία είναι βάσιμοι λόγοι για να κάνετε διαφορετικές επιλογές την εορταστική περίοδο. Το σημαντικό είναι να επιτρέψετε στον εαυτό σας πρώτα να αλλάξει συνήθειες, και να επικοινωνήσετε ξεκάθαρα τις προθέσεις σας. Άλλωστε, οι οικονομικές συνθήκες αλλάζουν, η αγάπη όμως παραμένει αμετάβλητη.

