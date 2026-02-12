Σοκ από ιατρικό λάθος στην Ιταλία: Παιδάκι δύο ετών κινδυνεύει μετά από μεταμόσχευση με κατεστραμμένο μόσχευμα

Σοκ προκαλεί στην Ιταλία η υπόθεση μεταμόσχευσης καρδιάς σε παιδί δύο ετών, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του μετά τη χρήση μοσχεύματος που φέρεται να είχε υποστεί σοβαρή βλάβη κατά τη μεταφορά.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, κατά τη μεταφορά μοσχεύματος από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας στην Νάπολη, αντί να χρησιμοποιηθεί πάγος για την συντήρησή του, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι έγινε χρήση ξηρού πάγου, ο οποίος κατέστρεψε, σε μεγάλο βαθμό, την καρδιά που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί.

Παρά το τεράστιο λάθος, η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε κανονικά στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης.

Το δύο ετών αγοράκι έχει τεθεί σε φαρμακολογικό κώμα και η μητέρα του, με συνεχείς εκκλήσεις της, ζητά να βρεθεί άμεσα νέο μόσχευμα για να μην χάσει το παιδί της. Πρόκειται για πραγματικό «αγώνα ενάντια στον χρόνο», διότι η κατάσταση του μικρού, εξαιτίας της βαθιάς καταστολής στην οποία βρίσκεται, γίνεται ολοένα και κρισιμότερη, με σοβαρά προβλήματα και στο ήπαρ.

Το κύριο ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να δοθεί απάντηση, είναι πώς μπόρεσε να συμβεί το πρωτοφανές αυτό ιατρικό λάθος και για ποιο λόγο η κατεστραμμένη καρδιά χρησιμοποιήθηκε από τη χειρουργική ομάδα.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται δυο διαφορετικές εισαγγελικές έρευνες, ενώ έχουν παυθεί προσωρινά των καθηκόντων τους δυο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι, το οποίο στο παρελθόν είχε σημειώσει μεγάλες επιτυχίες σε δύσκολες μεταμοσχεύσεις.

Πηγή: ertnews.gr