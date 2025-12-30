Φοίβος: Δεν συνεργάστηκα με την Άννα Βίσση, γιατί θεωρούσα ότι προδίδω τη Δέσποινα Βανδή

Παρά τον θαυμασμό του για την Άννα Βίσση, ο Φοίβος παραδέχτηκε ότι δεν συνεργάστηκε μαζί της, καθώς αισθανόταν ότι θα πρόδιδε την κοινή μουσική πορεία που χάραζε με τη Δέσποινα Βανδή.

Ο συνθέτης και στιχουργός αναφέρθηκε σε πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση, ενώ στάθηκε και στη μακροχρόνια καλλιτεχνική του πορεία δίπλα στη Δέσποινα Βανδή, με την οποία συνεργάστηκε επί 17 συνεχόμενα χρόνια.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Φοίβος στο vidcast «Daily Kous Kous» αναφερόμενος αρχικά στον Νίκο Καρβέλα, εξήγησε ότι ανέκαθεν τον εκτιμούσε, διαψεύδοντας τις φήμες περί αντιπαλότητας και περιγράφοντας τη μουσική τους συνύπαρξη στο παρελθόν, όταν είχε συμμετάσχει σε ενορχηστρώσεις τραγουδιών την περίοδο που η Άννα Βίσση ετοιμαζόταν να δοκιμάσει την τύχη της στο εξωτερικό: «Εντάξει, αυτός που γουστάρω πολύ είναι ο Νίκος Καρβέλας. Θα ήθελα να του γράψω ένα τραγούδι. Το ξέρει, του το έχω πει πει και δεν με πίστευε. Δεν ήμασταν ποτέ στα μαχαίρια με τον Νίκο Καρβέλα. Ήταν αστικός μύθος. Τον εκτιμώ πολύ, θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν περάσει, με τις παραξενιές του, τις απόψεις του, εντάξει. Εγώ μουσικά το κρίνω. Είχαμε συνυπάρξει πριν από πολλά χρόνια όταν είχα ενορχηστρώσει κάποια τραγούδια του τότε που η Άννα επρόκειτο να πάει στο εξωτερικό να κάνει την προσπάθεια της έξω και είχα ενορχηστρώσει 2 ή 3 τραγούδια του και 2 δικά μου που ήταν τα demo».

Σε ό,τι αφορά την Άννα Βίσση, ο Φοίβος τη χαρακτήρισε αξεπέραστη στο είδος της, εξηγώντας ωστόσο γιατί δεν προχώρησε ποτέ σε συνεργασία μαζί της, από σεβασμό στη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή: «Η Άννα Βίσση για εμένα είναι ό,τι καλύτερο στο είδος της. Δεν υπάρχει αυτή η καλλιτέχνιδα. Δεν συνεργάστηκα με την Άννα Βίσση, γιατί θεωρούσα ότι προδίδω τη Δέσποινα Βανδή. Δεν το μετανιώνω».

Τέλος, μιλώντας για το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας με τη Δέσποινα Βανδή, ο συνθέτης άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο, τονίζοντας την καλλιτεχνική σύνδεση που τους ένωσε επί σχεδόν δύο δεκαετίες και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εξακολουθεί να επηρεάζει τη δημιουργία του: «Γιατί όχι; Με τη Δέσποινα είχαμε την πιο μακροχρόνια καλλιτεχνική σχέση. Ήμασταν κανονικό ανδρόγυνο καλλιτεχνικά. 17 συναπτά έτη ήμασταν μαζί οπότε πιστεύω ότι είμαι μολυσμένος από “Δεσποινίλα”. Έχει περάσει πλέον μέσα στο DNA μου. Εννοείται ότι τα περισσότερα κομμάτια που έφτιαξα μέσα στον κορονοϊό θα ήταν για τη Δέσποινα ασυνείδητα».

