Live: Δυσαρέσκεια στη Λευκωσία για τη στάση του Λονδίνου: «Δεν υπήρξε ενημέρωση, θα γίνουν διαβήματα»

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν, μετά τα μεσάνυχτα, οι Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, μετά από έκρηξη στον αεροδιάδρομο, που φαίνεται να προκλήθηκε από πτώση στρατιωτικού drone. Κάτοικοι του δημοτικού διαμερίσματος Ακρωτηρίου εγκατέλειψαν τις οικίες τους, με κάποιους να διανυκτερεύουν στο ΚΕΝ Λεμεσού, μετά από οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το περιστατικό φαίνεται να επιβεβαιώνεται μέσα από ηλεκτρονικά μηνύματα των ΒΒ, που αποστέλλονται σε μέλη του προσωπικού και είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, στο πρώτο καλούνται μέλη του προσωπικού και οι οικογένειες τους όπως παραμείνουν στα σπίτια τους, λόγω απειλής για την ασφάλεια και όπως καλυφθούν κάτω από έπιπλα, μακριά από παράθυρα. Δεύτερο μήνυμα φέρεται να κάνει αναφορά σε κτύπημα από drone στον αεροδιάδρομο των Βάσεων Ακρωτηρίου και σε μικρές υλικές ζημιές, χωρίς τραυματισμούς.

Σε σοβαρό επεισόδιο με ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις, εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εξελίσσεται το περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη RAF Ακρωτηρίου.

Πληροφορίες που συλλέγονται από κυβερνητικές, στρατιωτικές και διπλωματικές πηγές καταδεικνύουν ότι πρόκειται για ενέργεια με χαρακτηριστικά στοχευμένης επίδειξης ισχύος, η οποία δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο συμβάν.

Σε επιφυλακή η Πολιτική Άμυνα

Σε πλήρη ενεργοποίηση τέθηκε η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας από τα πρώτα λεπτά μετά το περιστατικό με μη επανδρωμένο αερόχημα στις Βρετανικές Βάσεις στην περιοχή Ακρωτηρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δυνάμεις της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου αναπτύχθηκαν άμεσα στην περιοχή, με κύριο στόχο την υποστήριξη και ενημέρωση των κατοίκων, σε συντονισμό με τον δήμαρχο Δήμος Κουρίου, τον αντιδήμαρχο Ακρωτηρίου και τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων.

Προσωρινή φιλοξενία και επιτόπια παρουσία

Όπως αναφέρεται, λήφθηκαν προληπτικά μέτρα ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας στο ΚΕΝ Λεμεσού, όπου από την πρώτη στιγμή βρίσκονται λειτουργοί και εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας για διευκόλυνση όσων επιθυμούν να μετακινηθούν.

Παράλληλα, ομάδες της Πολιτικής Άμυνας παραμένουν στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου, παρέχοντας ενημέρωση, συνδρομή στη μεταφορά πολιτών σε χώρους φιλοξενίας και πραγματοποιώντας περιπολίες για τυχόν ανάγκες.

Σειρήνες και καταφύγια αν χρειαστεί

Λόγω της ρευστής κατάστασης, το Υπουργείο Εσωτερικών προειδοποιεί ότι, εφόσον παραστεί ανάγκη, θα ενεργοποιηθούν σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και θα υπάρξει άμεση ενημέρωση μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης, με οδηγίες προς τον πληθυσμό για κατεύθυνση στο πλησιέστερο καταφύγιο.

Τα καταφύγια μπορούν να εντοπιστούν μέσω της εφαρμογής SafeCY ή μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κοντινό καταφύγιο, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε ασφαλείς εσωτερικούς χώρους, όπως υπόγεια ή δωμάτια με συμπαγείς τοίχους, αποφεύγοντας την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους.

Βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας

Η Πολιτική Άμυνα υπενθυμίζει μεταξύ άλλων:

Παραμονή μακριά από παράθυρα, πόρτες και γυάλινες επιφάνειες.

Διαθεσιμότητα φορητού ραδιοφώνου, φακού και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Σε περίπτωση συναγερμού, κάλυψη του κεφαλιού και παραμονή χαμηλά.

Διατήρηση ψυχραιμίας και συμμόρφωση με τις οδηγίες των Αρχών.

