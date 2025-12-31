Τα WTF και απρόσμενα στιγμιότυπα του 2026

Διαβάστε στο Politis to the Point: The WTF and Wonderfully Pointless Moments of 2025

Δεν ήταν όλα όσα έγιναν viral φέτος σημαντικά. Ορισμένες στιγμές ήταν ανάλαφρες, άλλες αλλόκοτες και μερικές παραδόξως αποκαλυπτικές. Καμία τους δεν έσωσε τον κόσμο. Όλες τους όμως μας υπενθύμισαν ότι η ανθρωπότητα, για καλό ή για κακό, παραμένει αστείρευτα ψυχαγωγική. Αυτή είναι η προσεκτικά αντιεπιστημονική και περήφανα υποκειμενική μας επιλογή από τις πιο «τι-φάση-ήταν-αυτή» και παντελώς ανούσιες viral στιγμές του 2026.

Κάποιος χτυπούσε μέσα από το φέρετρο

Ξεκινάμε από εκεί που η δυσπιστία χτύπησε «κόκκινο». Σε έναν βουδιστικό ναό στην Ταϊλάνδη, λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η καύση, το προσωπικό άκουσε χτυπήματα από το εσωτερικό του φέρετρου. Μέσα βρισκόταν μια γυναίκα που θεωρούνταν νεκρή εδώ και δύο ημέρες. Ήταν ζωντανή, με τα μάτια ανοιχτά, χτυπώντας για να την αφήσουν να βγει.

Η ανακούφιση διαδέχθηκε το σοκ. Το σοκ έδωσε τη θέση του στη σιωπή. Το διαδίκτυο «πάγωσε» σύσσωμο. Και μετά ήρθε η δήλωση που «κλείδωσε» τη στιγμή, όταν ο αδερφός της φέρεται να είπε πως ένιωσε αδιάφορος μόλις ανακάλυψε ότι ήταν ακόμα ζωντανή. Κάποιες ιστορίες, απλώς, δεν χρειάζονται σχολιασμό.

Ένα φιλί που έκανε τους Coldplay ξανά επίκαιρους

Οι συναυλίες των Coldplay είναι χτισμένες πάνω στην αγάπη, την αρμονία και τη συλλογική συναισθηματική εκτόνωση. Και κάπου εκεί, εμφανίζεται η kiss cam.

Κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Βοστώνη, η κάμερα εστίασε σε ένα ζευγάρι που μοιραζόταν μια τρυφερή στιγμή. Μόλις συνειδητοποίησαν ότι βρίσκονταν στη γιγαντοοθόνη, τους κυρίευσε πανικός. Ο Κρις Μάρτιν αστειεύτηκε και το διαδίκτυο έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα.

Μέσα σε λίγες ώρες, το ζευγάρι ταυτοποιήθηκε: επρόκειτο για υψηλόβαθμα στελέχη στην ίδια εταιρεία τεχνολογίας. Λίγες ημέρες αργότερα, και οι δύο παραιτήθηκαν μετά από εσωτερική έρευνα της εταιρείας.

Και τότε ήρθε η ανατροπή που κανένας σεναριογράφος δεν θα τολμούσε να προτείνει: η Astronomer προσέλαβε την Γκουίνεθ Πάλτροου, πρώην σύζυγο του frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, ως προσωρινή εκπρόσωπο για τη διαχείριση της επικοινωνιακής κρίσης. «Επικοινωνιακή κρίση». Τι μεγαλειώδης φράση. Οι Coldplay, ένα συγκρότημα χωρίς νέο άλμπουμ εδώ και… μια μικρή γεωλογική εποχή, βρέθηκαν ξαφνικά ξανά πολιτισμικά επίκαιροι. Όχι μέσω της μουσικής τους, αλλά χάρη σε αυτό που ίσως καταγραφεί ως το πιο όμορφα κυκλικό HR σκάνδαλο της χρονιάς.

Επτά λεπτά στο Παρίσι

Στο Παρίσι, μέρα μεσημέρι και ενώ τουρίστες περιπλανιόντουσαν ανυποψίαστοι, κλέφτες ντυμένοι εργάτες οικοδομής έστησαν μια ληστεία που έμοιαζε βγαλμένη κατευθείαν από σενάριο ταινίας.

Χρησιμοποιώντας έναν γερανό, έσπασαν ένα παράθυρο, εισέβαλαν στο μουσείο και διέφυγαν με ανεκτίμητα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος, που συνδέονταν με αυτοκράτορες και βασίλισσες. Ολη η επιχείρηση διήρκεσε λιγότερο από επτά λεπτά. Μια κορώνα έπεσε κατά τη διάρκεια της διαφυγής και τα υπόλοιπα εξαφανίστηκαν.

Κομψά, τολμηρά και βαθιά κινηματογραφικά, τα κοσμήματα παραμένουν άφαντα. Η ιστορία τους, όμως, όχι.

Η Katy Perry εγκαταλείπει για λίγο τη Γη και επιστρέφει ως meme

Η ποπ κουλτούρα συνάντησε τον διαστημικό τουρισμό, όταν η Katy Perry συμμετείχε σε μια αποκλειστικά γυναικεία αποστολή της Blue Origin.

Πετούσε σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας για τέσσερα λεπτά, έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που τραγούδησε στο διάστημα και φίλησε το έδαφος μόλις επέστρεψε στη Γη. Φορέθηκαν στολές πτήσης υψηλής ραπτικής. Ειπώθηκαν οι απαραίτητες ατάκες και ακολούθησαν τα memes.

Ήταν κάτι σύντομο, θεαματικό και ελαφρώς ακατανόητο. Ακριβώς όπως το περιμέναμε.

Τίποτα δεν ξεπερνά μια Jet2 διακοπή (ιδίως όταν όλα πάνε στραβά)

Μια διαφήμιση που προοριζόταν να πουλήσει ήρεμες, οικογενειακές διακοπές, κατέληξε να γίνει το soundtrack του χάους.

Διάφοροι δημιουργοί συνδύασαν το ασταμάτητα χαρούμενο voiceover της Jet2 και το τραγούδι «Hold My Hand» της Jess Glynne με πλάνα από διακοπές που κατέρρεαν: καταιγίδες, συλλήψεις, ταξιδιωτική παράνοια. Η αντίθεση ήταν ακαταμάχητη.

Ένα δεκαετές τραγούδι στέφθηκε βασιλιάς του TikTok και τα τμήματα μάρκετινγκ ανά τον κόσμο αναθεώρησαν σιωπηλά τα εγχειρίδια διαχείρισης κρίσεων.

Η τελευταία υπόκλιση του Ozzy Osbourne και μια τέλεια διασκευή

Δεν ήταν κάθε τι που έγινε viral ανούσιο. Η τελευταία εμφάνιση του Ozzy Osbourne, καθισμένος σε μαύρο θρόνο και επανενωμένος με τους Black Sabbath, ήταν ωμή, συγκινητική και αναμφισβήτητα δική του. Λίγες εβδομάδες μετά, έφυγε από τη ζωή.

Αυτό που άφησε πίσω του δεν ήταν μόνο μια αποχαιρετιστήρια παράσταση, αλλά ίσως και η καλύτερη διασκευή της χρονιάς: το «Changes», το οποίο επαναπροσέγγισε με μια σπαρακτική εγκράτεια ο Yungblud. Ήταν τρυφερό, λιτό και αναπάντεχα τέλειο. Κάποιες στιγμές γίνονται viral γιατί, απλώς, το αξίζουν.

Η τάση «6-7» που δεν σημαίνει απολύτως τίποτα

Πείτε «έξι». Πείτε «επτά». Και μετά παρακολουθήστε τους εφήβους να αντιδρούν λες και πατήσατε κάποιο κρυφό κουμπί.

Το trend «6-7» εξαπλώθηκε παντού, συνοδευόμενη από χειρονομίες, συνθήματα και χορούς που ακόμη και οι γλωσσολόγοι παραδέχθηκαν ότι δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Στο απόγειό του, ανάγκασε μέχρι και τον Βρετανό πρωθυπουργό να ζητήσει συγγνώμη, αφού την ενθάρρυνε άθελά του κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε σχολείο.

Χωρίς νόημα. Ανούσιο. Ακίνδυνο. Απολύτως ασταμάτητο.

Τα Labubus και η χρονιά της «χαριτωμένης υστερίας»

Μικροσκοπικές, χνουδωτές κούκλες από την Κίνα κατέκτησαν τον κόσμο. Η ζήτηση έγινε τόσο έντονη, που τα καταστήματα ανέστειλαν τις πωλήσεις για να αποφύγουν τους διαπληκτισμούς. Οι απομιμήσεις κατέκλυσαν την αγορά. Κατασχέθηκαν πλαστά Labubus αξίας εκατομμυρίων λιρών, πολλά εκ των οποίων απέτυχαν στους ελέγχους ασφαλείας. Χαριτωμένα, ελαφρώς ανησυχητικά και παραδόξως εθιστικά, έγιναν μια κλασική περίπτωση μελέτης για την εμμονή που τροφοδοτείται από το διαδίκτυο.

Και μετά ήταν η Kris Jenner

Όταν κυκλοφόρησαν στο φως νέες φωτογραφίες της Kris Jenner, οι οποίες δεν «έριξαν» το διαδίκτυο, αλλά έκαναν κάτι πιο διακριτικό: μας υπενθύμισαν ότι η παλιά παραμυθένια φράση, «καθρέφτη, καθρεφτάκι μου», έχει αντικατασταθεί σιωπηλά από μια άλλη: «πόσο κοστίζει;».

Η αντίδραση δεν ήταν οργή, αλλά αναγνώριση. Η γήρανση, όπως φαίνεται, δεν νικιέται. Απλώς ανατίθεται σε εργολάβους.

Τι μάθαμε τελικά;

Πολύ λίγα. Και αυτό ακριβώς είναι το νόημα. Σε μια«βαριά» χρονιά, αυτές οι στιγμές μάς πρόσφεραν ανακούφιση, δυσπιστία και μερικές δόσεις γέλιου. Μας θύμισαν ότι δεν χρειάζεται τα πάντα να έχουν βάθος για να δουν το φως της δημοσιότητας. Κάποιες φορές, μια ιστορία αρκεί απλώς να σε κάνει να κοντοσταθείς, να χαμογελάσεις και να σκεφτείς: η ανθρωπότητα παραμένει ένδοξα παράξενη.