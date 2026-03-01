Η CIA παρακολουθούσε για μήνες τον Αλί Χαμενεΐ - Το φονικό χτύπημα ακριβείας στη σύσκεψη στο παλάτι

Επί μήνες παρακολουθούσε η CIA τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου μετά από πλήγμα που δέχτηκε κατά την κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, μετά από πολύμηνη παρακολούθηση, η CIA διαβίβασε στο Ισραήλ λεπτομερείς και υψηλής αξιοπιστίας πληροφορίες, ότι ο Χαμενεΐ θα παρευρίσκονταν σε σύσκεψη ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων το Σάββατο στην Τεχεράνη.

Παράλληλα, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών επαλήθευσαν ότι επρόκειτο να γίνει σύσκεψη στο παλάτι που διέμενε. Όπως ανέφερε αμερικανική πηγή, ο Χαμενεΐ επρόκειτο να πραγματοποιήσει συνάντηση στην Τεχεράνη το βράδυ του Σαββάτου, αλλά οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψαν ότι η συνάντηση θα πραγματοποιούνταν το πρωί. Η ευκαιρία ήταν ιδανική. Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ αποφάσισαν να επισπεύσουν το πλήγμα για την εξόντωσή του, για να γίνει την ώρα της σύσκεψης του Χαμενεΐ με τον στενό του κύκλο.

Ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν πολλαπλές ταυτόχρονες συναντήσεις υψηλού επιπέδου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση της επιχείρησης. Το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι περίπου 30 βόμβες ρίχθηκαν στο συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια πηγή, βρισκόταν υπόγεια την ώρα της επίθεσης.



Σκοτώθηκαν η κόρη, ο γαμπρός, η εγγονή του αλλά και κορυφαίοι αξιωματούχοι

Πέραν του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση σκοτώθηκαν η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του.

Παράλληλα, το Ιράν επιβεβαίωσε ότι σκοτώθηκαν ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης στρατηγός Μοχάμαντ Πακπούρ, ο υποστράτηγος Σαγίντ Αμπντολραχίμ Μουσαβί, Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και ο ναύαρχος Αλί Σαμχανί, Σύμβουλος του Ανώτατου Διοικητή και Γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, σκοτώθηκαν και «πολλοί ηγέτες» που συνδέονταν με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ιρανικά μέσα ανέφεραν 201 νεκρούς και 747 τραυματίες από τα αρχικά πλήγματα, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 100 παιδιά σε σχολείο.

«Ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία είναι νεκρός»

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στο πρώτο κύμα των επιθέσεων, το πρωί του Σαββάτου. Οι φήμες για την εξόντωσή του ξεκίνησαν νωρίς. Δορυφορικές εικόνες έδειχναν ότι το παλάτι είχε γκρεμιστεί, ενώ ο Χαμενεΐ δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη των επιθέσεων.

Οι φήμες οργίαζαν, μέχρι που ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανακοίνωση. «Ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία είναι νεκρός», έγραψε στο Truth Social. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Χαμενεΐ εντοπίστηκε σε συνεργασία με το Ισραήλ μέσω «εξαιρετικά εξελιγμένων συστημάτων πληροφοριών». Στόχος της επιχείρησης είναι η αλλαγή καθεστώτος. Όπως είπε, είναι «η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να πάρει πίσω τη χώρα του». Πρόσθεσε ότι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης και των σωμάτων ασφαλείας «δεν θέλουν πλέον να πολεμήσουν». Παράλληλα, ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η σορός του ανακτήθηκε.

Δημόσιο πένθος 40 ημερών και 7 ημέρες αργία

Ιρανικά κρατικά και ημιεπίσημα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τα ξημερώματα της Κυριακής (1/3) ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πλήγματος στην Τεχεράνη. Λίγο αργότερα την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε και η ιρανική κυβέρνηση, η οποία κήρυξε 40 ημέρες δημόσιου πένθους και 7 ημέρες αργίας.

Από την άλλη, χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε πλατείες και ιερούς τόπους σε Τεχεράνη και Μασχάντ για να τιμήσουν τον ηγέτη, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε 40ήμερη επίσημη περίοδο πένθους.

Αντίθετα, κάποιοι άλλοι βγήκαν στους δρόμους και πανηγύριζαν.

