Βουλγαρία: Τα νεογέννητα ζώα στα ζωολογικά πάρκα της χώρας (φώτος)

Το 2025 ζωολογικά πάρκα σε ολόκληρη τη Βουλγαρία υποδέχθηκαν πολλά νεογέννητα. Τα μικρά ζώα διαφόρων ειδών όχι μόνο προσέλκυσαν περισσότερους επισκέπτες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις συνέβαλαν και στη διατήρηση απειλούμενων και ευάλωτων ειδών.

Στο Ζωολογικό Πάρκο της Σόφιας γεννήθηκαν πέρυσι δύο μαϊμούδες: ένας θηλυκός χανουμάνος λανγκούρ με το όνομα Ινδία - από τη χώρα όπου το ζώο θεωρείται ιερό - και ένας μακάκος με ουρά χοίρου.

Μεταξύ των νεογέννητων του 2025 ήταν επίσης το αλπάκα Σνέζκο, που ανέβασε τον συνολικό αριθμό των αλπάκα στο ζωολογικό πάρκο σε έξι, καθώς και η βίσωνας Μαρία, το δεύτερο ζώο του είδους της που γεννήθηκε εκεί και ο τέταρτος βίσωνας που διαθέτει το πάρκο.

Το Ζωολογικό Πάρκο της Σόφιας υποδέχθηκε ακόμη τη δεύτερη νεογέννητη ζέβρα του, σουρικάτες, παταγονικούς μάρας και δίδυμα πρόβατα Βαρβαρίας. Οι λεοπαρδάλεις του χιονιού, που ανήκουν στα ευάλωτα είδη, έχουν σχηματίσει ζευγάρι, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γεννηθούν μικρά μέσα στη χρονιά.

Τον Ιούλιο του 2025 το Ζωολογικό Πάρκο της Βάρνας υποδέχθηκε ένα μικρό της ευάλωτης αφρικανικής λεοπάρδαλης. Η Βικτόρια γεννήθηκε από τη 12χρονη Κιάρα και τον 13χρονο Αμίρ, που ζουν στο ζωολογικό πάρκο από το 2022. Αργότερα το καλοκαίρι γεννήθηκε και ένα καγκουρό wallaby με κόκκινο λαιμό. Το μικρό είναι το πρώτο της μητέρας του, της Κέλι, η οποία είχε γεννηθεί στο ίδιο ζωολογικό πάρκο έναν χρόνο νωρίτερα.

Το Ζωολογικό Πάρκο του Μπουργκάς υποδέχθηκε τις χειμερινές γιορτές με τη γέννηση ενός κατάλευκου αλπάκα. Ανάμεσα στα νεογέννητα του 2025 ήταν επίσης νουτρίες, 12 κοάτι, δύο μαϊμούδες του είδους λευκοκέφαλος μαρμοζέτας και μια εξωτική ράτσα μαύρων κοτόπουλων.

Το Ζωολογικό Πάρκο της Στάρα Ζαγόρα συνέβαλε στη διατήρηση του κρισίμως απειλούμενου είδους της τίγρης της Βεγγάλης με τη γέννηση ενός μικρού τον Νοέμβριο του 2025, του πρώτου που έχει γεννηθεί ποτέ εκεί. Πρόκειται για το πρωτότοκο της Καρίνα και του Μπέλτσο, που είναι ζευγάρι εδώ και οκτώ χρόνια. Νωρίτερα το 2025 το ζωολογικό πάρκο της Στάρα Ζαγόρα είχε υποδεχθεί επίσης τρία μικρά ρακούν - την Ανέλια, τη Ντιάνα και τη Βέσκα - καθώς και ένα λάμα με το όνομα Κάτια.

