Ρεκόρ συμμετοχών στον Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιο Λευκωσίας

Με απόλυτη επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχών πραγματοποιήθηκε ο Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως τη μεγάλη αθλητική γιορτή της Πρωτεύουσας και έναν θεσμό που αναπτύσσεται δυναμικά, με ξεκάθαρο όραμα να καθιερωθεί ως το ετήσιο σημείο αναφοράς για τη Λευκωσία.

Με το σλόγκαν «The Capital Race», ο Μαραθώνιος ανέδειξε τον χαρακτήρα του ως τον αγώνα της Πρωτεύουσας, μια διοργάνωση ανοιχτή σε όλους, που ενώνει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, εμπειριών και στόχων, μέσα από τη χαρά της συμμετοχής και τον κοινό παλμό της πόλης.

Η δυναμική της διοργάνωσης αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στους αριθμούς, καθώς οι φετινές συμμετοχές ξεπέρασαν τις 8.000, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του θεσμού. Παράλληλα, ο Μαραθώνιος Λευκωσίας ενίσχυσε τον διεθνή του χαρακτήρα, με δρομείς να ταξιδεύουν από κάθε γωνιά του κόσμου για να συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Συμμετοχές καταγράφηκαν από χώρες και πόλεις όπως η Αλάσκα, η Κολομβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από το Τόκυο, τη Μελβούρνη, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, το Μπαχρέιν, το Ντουμπάι, το Τορόντο και την Τανζανία. Στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον εκτεινόταν από το βορειότερο σημείο της Φινλανδίας μέχρι τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή εμβέλεια της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερα αυξημένο ήταν και το ενδιαφέρον για τον Cablenet Εταιρικό Αγώνα 5 χλμ., με περισσότερες από 100 εταιρείες να συμμετέχουν ενεργά στη συγκεκριμένη διαδρομή.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδότησε, παράλληλα, την πρώτη παρουσία της νέας οργανωτικής ομάδας, η οποία διαθέτει πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία. Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος και το Δημοτικό Συμβούλιο έθεσαν ως στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση του αγώνα και την παροχή νέας πνοής στον θεσμό, δημιουργώντας τις βάσεις για τη μελλοντική του εξέλιξη.

Ο Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας ήταν υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας τον θεσμικό και ευρωπαϊκό του χαρακτήρα.

Κεντρικό πυλώνα της διοργάνωσης αποτελεί ο φιλανθρωπικός και κοινωνικός της χαρακτήρας. Φέτος, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, ως official charity organisation του Μαραθωνίου, στήριξε άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους, σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος δήλωσε τα εξής: «Ο Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας αποτέλεσε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού, συμμετοχής και ζωής για την πόλη μας. Η Λευκωσία ζωντάνεψε ακόμη περισσότερο, πλημμυρίζοντας από ενέργεια, χαμόγελα και θετικά μηνύματα, με χιλιάδες δρομείς και θεατές να δίνουν παλμό σε κάθε γειτονιά της Πρωτεύουσας.

Θέλω να συγχαρώ θερμά όλους τους δρομείς που συμμετείχαν, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, οι οποίοι τίμησαν τη χώρα και την πόλη μας με την παρουσία τους, μεταφέροντας το μήνυμα της ενότητας, της προσπάθειας και της ευγενούς άμιλλας. Η διεθνής συμμετοχή επιβεβαιώνει ότι η Λευκωσία μπορεί να φιλοξενεί με επιτυχία μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις με διεθνή απήχηση.

Θερμές ευχαριστίες αξίζουν στη νέα οργανωτική ομάδα, στους χορηγούς, στους εθελοντές και σε όλους όσοι εργάστηκαν με επαγγελματισμό και αφοσίωση για την άρτια διεξαγωγή του αγώνα. Ως Δήμος Λευκωσίας, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό, την υγεία, την κοινωνική συνοχή και αναδεικνύουν την Πρωτεύουσα ως μια σύγχρονη, εξωστρεφή και ανθρώπινη πόλη.»

Οι νικητές ανά κατηγορία

Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας 42 χλμ.

Άνδρες

1η θέση: Σωτήρης Ψυχαράκης με χρόνο 02:45:20

2η θέση: Alexander Eduard Julian με χρόνο 02:48:38

3η θέση: Χρυσοβαλάντης Τσάβαλος με χρόνο 02:49:28

Γυναίκες

1η θέση: Karem Williamson με χρόνο 03:02:33

2η θέση: Karolina Wasniewska με χρόνο 03:10:53

3η θέση: Snezhana Beliaeva με χρόνο 03:21:56

Ημιμαραθώνιος by Stoiximan 21 χλμ.

Άνδρες

1η θέση: Γιώργος Τοφή με χρόνο 01:11:09

2η θέση: Otto Saikkonen με χρόνο 01:11:48

3η θέση: Necat Capun με χρόνο 01:15:51

Γυναίκες

1η θέση: Χριστίνα Κουρρή με χρόνο 01:32:27

2η θέση: Άννα Κωνσταντινίδου με χρόνο 01:33:03

3η θέση: Τροοδία Γεωργίου με χρόνο 01:33:31

Petrolina 10 χλμ. Δρόμος Ενέργειας

Άνδρες

1η θέση: Νεόφυτος Λεμονάρης με χρόνο 00:33:44

2η θέση: Mehmet Sakalli με χρόνο 00:35:38

3η θέση: Alberto Bullo με χρόνο 00:36:10

Γυναίκες

1η θέση: Έλια Ιωάννου με χρόνο 00:37:35

2η θέση: Zozan Timurturkan με χρόνο 00:39:25

3η θέση: Irina Bevzik με χρόνο 00:40:47

Αγώνας Δρόμου 5 χλμ.

Άνδρες

1η θέση: Γιώργος Τοφή με χρόνο 00:15:57

2η θέση: Ανδρέας Μιχάρα με χρόνο 00:16:33

3η θέση: Μάριος Σπύρου με χρόνο 00:16:34

Γυναίκες

1η θέση: Maeve Evans με χρόνο 00:19:17

2η θέση: Maria Gkenzelman με χρόνο 00:19:39

3η θέση: Μαρία Παναγιώτου με χρόνο 00:19:43

Cablenet Εταιρικός Αγώνας 5 χλμ.

1η θέση: The English School Running Team

2η θέση: Ice Power

3η θέση: The G C School of Careers

Χορηγοί

Συνδιοργανωτής: Δήμος Λευκωσίας

Ονομαστικός χορηγός: Τράπεζα Κύπρου

Χορηγοί αγώνων: Stoiximan, Petrolina, Cablenet, Joey Τράπεζας Κύπρου

Πλατινένιοι χορηγοί: Υφυπουργείο Τουρισμού, Αγρός, Carlsberg 0%, Anytime by Interamerican, AEGEAN, ASG Leasing, Under Armour, Mall of Cyprus

Χρυσοί χορηγοί: Interfreight Logistics, Health Aid, RedwolfOgilvy

Ασημένιοι χορηγοί: Ice Power, ACS, Cosmos Sport, Υπεραγορές Αλφαμεγα

Υποστηρικτές: Nextbike, Stirixis, Biobank, Greson Easyloo, Greson Group of Companies, Skembedjis

Συνεργάτης ψηφιακών μέσων: Digital Tree

Χορηγός επικοινωνίας: ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1 Radio