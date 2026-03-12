Έξι χρόνια δημιουργικής πορείας για την ΕΣΤΕΕ Πάφου

Με ιδιαίτερη επιτυχία και σε μια ζεστή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026, η εορταστική εκδήλωση για τα έξι χρόνια λειτουργίας της Εσπερινής Σχολής Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ) Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο εστιατόριο του κλάδου Ξενοδοχειακών του Λυκείου και ΤΕΣΕΚ Έμπας, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους των πολιτειακών, τοπικών και εκπαιδευτικών αρχών, καθώς και εκπαιδευτικούς, σπουδαστές και φίλους της Σχολής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε το πολυσχιδές έργο και η σημαντική κοινωνική δράση που ανέπτυξε η ΕΣΤΕΕ Πάφου στα έξι χρόνια λειτουργίας της.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή της Σχολής στην επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών, καθώς και στη στήριξη της τοπικής οικονομίας μέσα από την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.

Οι παρευρισκόμενοι εξήραν το υψηλό επίπεδο σπουδών και την αφοσίωση του διδακτικού προσωπικού, επισημαίνοντας ότι η Σχολή έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως ένας σημαντικός εκπαιδευτικός θεσμός για την επαρχία Πάφου και ένας ουσιαστικός πυλώνας επαγγελματικής κατάρτισης.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με επίσημο δείπνο, το οποίο προετοίμασαν και σέρβιραν με επαγγελματισμό οι ίδιοι οι σπουδαστές της Σχολής.

Η ποιότητα των εδεσμάτων και η άψογη εξυπηρέτηση εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους, αναδεικνύοντας έμπρακτα το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που προσφέρει η ΕΣΤΕΕ Πάφου.

Η Εσπερινή Σχολή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προσφέρει μια σημαντική δεύτερη ευκαιρία σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη Μέση Εκπαίδευση.

Η φοίτηση είναι δωρεάν, διαρκεί τρία χρόνια και οδηγεί στην απόκτηση απολυτηρίου ισότιμου με αυτό της Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ παρέχει και τη δυνατότητα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ΕΣΤΕΕ λειτούργησε για πρώτη φορά στην Πάφο το 2019 και ανέδειξε τους πρώτους αποφοίτους της το 2022. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται στον χώρο της Τεχνικής Σχολής Πάφου, ενώ ορισμένα προγράμματα λειτουργούν και στο Λύκειο ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας καθώς και στο Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Πόλεως Χρυσοχούς.

Σήμερα η Σχολή προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων στους κλάδους Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Δομικών Έργων και Κατασκευών, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Γεωπονίας, Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων, καθώς και την ειδικότητα Αισθητικής - Κομμωτικής.

Παράλληλα λειτουργούν και Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία απευθύνονται σε ενήλικες, με στόχο την επαγγελματική αναβάθμιση εργαζομένων, την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και την προετοιμασία για τις Παγκύπριες εξετάσεις.

Τα προγράμματα της ΕΣΤΕΕ Πάφου λειτουργούν από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 17:30 έως τις 21:00, προσφέροντας πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματικής εξέλιξης σε άτομα κάθε ηλικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Σχολή στα τηλέφωνα 26932683 και 26306173 κατά τις ώρες λειτουργίας της.