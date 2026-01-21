Η XM έλαβε έπαινο από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Η XM τιμήθηκε με έπαινο από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών, για τη διαχρονική συμβολή της στον τομέα του Εταιρικού Εθελοντισμού και της Εθελοντικής Προσφοράς.

Η διάκριση αποτελεί αναγνώριση των οργανωμένων και στοχευμένων δράσεων που υλοποίησε η XM με τη συμμετοχή των εργαζομένων της, με σκοπό τη στήριξη εθελοντικών οργανισμών.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Φιλανθρωπίας η ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (EKE) και το Τμήμα Πληροφορικής της XM υλοποίησαν τη δράση «IT Garage Sale for Charity». Μέσω της πρωτοβουλίας, διατέθηκε σε εργαζομένους παλαιότερος τεχνολογικός εξοπλισμός, φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές, καθώς και περιφερειακές συσκευές, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Η δράση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από εθελοντές εργαζομένους των δύο τμημάτων ενώ η πρωτοβουλία ενίσχυσε τη σύνδεση των εργαζομένων με τον κοινωνικό σκοπό της εταιρείας, προώθησε την περιβαλλοντική υπευθυνότητα μέσω της επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού και προσέφερε κοινωνικό όφελος, καθώς τα έσοδα, ύψους €30.000, διατέθηκαν εξ ολοκλήρου στον ΠΑΣΥΚΑΦ. Μέσω της δωρεάς αυτής χρηματοδοτήθηκαν 8 ηλεκτρικά τηλεχειριζόμενα νοσοκομειακά κρεβάτια, 39 αναπηρικά αμαξίδια και 25 συμπυκνωτές οξυγόνου, καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες ασθενών σε παγκύπριο επίπεδο.

Παράλληλα, η XM διοργάνωσε στα γραφεία της στη Λεμεσό την εκδήλωση «Play for Good», με αποκλειστικό σκοπό τη συγκέντρωση πόρων για την αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού για το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα. Η εκδήλωση συνδύασε τη διασκέδαση με την κοινωνική προσφορά, ενισχύοντας περαιτέρω την εταιρική κουλτούρα εθελοντισμού. Περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και χάρη στη συμμετοχή 200+ εργαζομένων συγκεντρώθηκε το ποσό των €4.650, το οποίο κάλυψε εξ ολοκλήρου την αγορά του Precellys Evolution Touch, ενός υπερσύγχρονου μηχανήματος απομόνωσης γενετικού υλικού. Η προσφορά αυτή ενίσχυσε άμεσα το ερευνητικό έργο του Ιδρύματος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έμπρακτης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η αναγνώριση με έπαινο από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της XM να λειτουργεί ως υπεύθυνος και ενεργός κοινωνικός εταίρος.