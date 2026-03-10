Μετά τα 65 η φθορά δεν είναι μονόδρομος – Πότε «σώζονται» μνήμη και κινητικότητα

Η εικόνα της γήρανσης ως μιας αδιάκοπης φθοράς μπορεί να αλλάζει. Νέα μελέτη που παρακολούθησε χιλιάδες ενήλικες 65 ετών και άνω για πάνω από μία δεκαετία δείχνει ότι σχεδόν οι μισοί βελτίωσαν είτε τη γνωστική τους λειτουργία είτε τις σωματικές τους δεξιότητες με τον χρόνο, ανατρέποντας το στερεότυπο ότι μερικά πράγματα χάνονται αναπόφευκτα όσο μεγαλώνουμε.

Επιστήμονες από το Yale School of Public Health αξιολόγησαν τα δεδομένα περισσότερων από 11.000 ατόμων που συμμετείχαν στη μεγάλη εθνική έρευνα Health and Retirement Study στις ΗΠΑ. Η παρακολούθηση διήρκεσε έως και 12 χρόνια και περιελάμβανε δοκιμασίες γνωστικών δεξιοτήτων και μέτρηση φυσικής λειτουργίας, όπως η ταχύτητα βάδισης, που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν σημαντικό δείκτη γενικής υγείας και δυνατότητας αυτοφροντίδας στην τρίτη ηλικία.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: Περίπου 32% των συμμετεχόντων εμφάνισαν βελτίωση στη γνωστική λειτουργία, ενώ 28% βελτίωσαν τη φυσική τους κατάσταση σε σημείο που θεωρήθηκε κλινικά σημαντικό. Πολλοί μάλιστα παρουσίασαν βελτίωση και στους δύο τομείς, κάτι που δείχνει ότι η γήρανση δεν είναι πάντα μια γραμμική πτώση.

Το στοιχείο που ξεχώρισαν οι ερευνητές είναι ο ρόλος που φαίνεται να παίζει ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι οι άνθρωποι σκέφτονται για τη διαδικασία της γήρανσης. Εκείνοι που είχαν πιο θετικές αντιλήψεις ήταν πιο πιθανό να παρουσιάσουν βελτίωση με το πέρασμα του χρόνου, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες όπως ηλικία, φύλο και χρόνια νοσήματα.

Η μελέτη καταρρίπτει την κοινή αντίληψη ότι η γήρανση σηματοδοτεί μόνο απώλειες και δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο για πραγματική βελτίωση τόσο στη μνήμη όσο και στη φυσική ικανότητα ακόμα και μετά τα 65. Μάλιστα, όταν οι συμμετέχοντες που παρέμειναν σταθεροί, δηλαδή χωρίς πτώση στις επιδόσεις τους, συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση, πάνω από το 50% των ενηλίκων απέδειξε ότι δεν ακολουθεί μια αυτόματη πορεία φθοράς.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι αυτά τα ευρήματα θα αλλάξουν όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη γήρανση, αλλά και το πώς διαμορφώνουμε πολιτικές και προγράμματα για την υγεία των μεγαλύτερων ενηλίκων, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην πρόληψη της πτώσης, αλλά και στην ενίσχυση της δυναμικής για βελτίωση.

Πηγή: ygeiamou.gr