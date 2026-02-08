Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το κορυφαίο βραβείο του Σωματείου Σκηνοθετών Αμερικής

Το βραβείο του DGA για Εξαϊρετο Σκηνοθετικό Επίτευγμα σε Κινηματογραφική ταινία Μεγάλου Μήκους αποτελεί εδώ και καιρό προάγγελο για το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

 

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «One Battle After Another» Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το κορυφαίο έπαθλο στην 78η τελετή απονομής των βραβείων του Σωματείου Σκηνοθετών Αμερικής (DGA Awards).

Στην εκδήλωση, στην οποία τιμώνται τα σημαντικότερα σκηνοθετικά επιτεύγματα της χρονιάς στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, παρουσιαστής ήταν ο υποψήφιος για Όσκαρ και Έμμυ κωμικός Κουμάιλ Ναντζιάνι.

Η 78η τελετή απονομής των βραβείων του DGA πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς.

Ο Πολ Τόμας Άντερσον παραλαμβάνοντας το βραβείο, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του αποτίοντας φόρο τιμής στον αείμνηστο συνεργάτη του, βοηθό σκηνοθέτη Άνταμ Σόμνερ, ο οποίος πέθανε το 2024.

Το βραβείο της Κορυφαίας Δραματικής Σειράς κέρδισε η Αμάντα Μαρσάλις για το επεισόδιο «6:00 PM» της σειράς «The Pitt».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

