Παγκράτι: Έκλεψαν το αυτοκίνητο γνωστού τραγουδιστή

Θύμα ληστείας έπεσε στο Παγκράτι γνωστός τραγουδιστής, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ και της εκπομπής «Celebrities».

Συγκεκριμένα, άγνωστοι έκλεψαν το αυτοκίνητο του λαϊκού τραγουδιστή Κωνσταντίνου Νάζη στην περιοχή του Παγκρατίου, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας στη σχετική εκπομπή.

«Δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα μου στην Αθήνα, δύσκολη εβδομάδα. Ξεκινούσα τις πρόβες μου, κατέβηκα να βρω σπίτι, βρήκα ένα στο Παγκράτι, ωστόσο τα παρακείμενα πάρκινγκ ήταν γεμάτα, και έτσι το έβαλα στην Υμηττού» είπε στην αρχή ο γνωστός τραγουδιστής.

«Ήταν ένα κεντρικό σημείο και μου φάνηκε πολύ περίεργο που έγινε η κλοπή. Την Πέμπτη, πήγα για την πρόβα τζενεράλε γιατί την Παρασκευή ξεκινούσα στο Bodega στο Περιστέρι, αλλά δεν υπήρχε πουθενά το αμάξι» αφηγήθηκε στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Νάζης.

«Από την άλλη, προχώρησα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, δήλωσα την κλοπή στην Ασφάλεια Παγκρατίου, αλλά δεν με έχουν ενημερώσει ακόμη» διευκρίνισε στη συνέχεια, προσθέτοντας πως είχε το αυτοκίνητο περίπου έναν χρόνο.

Πηγή: lifo.gr