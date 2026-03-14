Άνταμ Σάντλερ: Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του 2025 – Ποιοι συμπληρώνουν τη δεκάδα στη λίστα Forbes

Ο 59χρονος Άνταμ Σάντλερ αναδείχθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ για το 2025, σύμφωνα με τη νέα λίστα του Forbes. Ο κωμικός κέρδισε περίπου 48 εκατομμύρια δολάρια μέσα στο τελευταίο έτος, κυρίως μέσω της συμμετοχής και παραγωγής της ταινίας «Happy Gilmore 2», συνέχεια της δημοφιλούς κωμωδίας του 1996, ενώ έκανε και guest εμφάνιση στο «Jay Kelly» μαζί με τον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Παρά την κορυφή της λίστας, τα κέρδη του Σάντλερ είναι αισθητά χαμηλότερα από αυτά του περσινού πρωταθλητή, Ντουέιν Τζόνσον, ο οποίος το 2024 είχε συγκεντρώσει 88 εκατομμύρια δολάρια. Στη δεύτερη θέση για το 2025 βρίσκεται ο Τομ Κρουζ με 46 εκατομμύρια, χάρη κυρίως στην ταινία «Mission: Impossible – The Final Reckoning». Τρίτος είναι ο Μαρκ Γουόλμπεργκ με 44 εκατομμύρια, ενώ ακολουθούν η Σκάρλετ Γιόχανσον με 43 εκατομμύρια και ο Μπράντ Πιτ με 41 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μαρκ Γουόλμπεργκ συγκέντρωσε τα περισσότερα έσοδά του από τις παραγωγές «The Family Plan» και «Play Dirty». Η Σκάρλετ Γιόχανσον πρωταγωνίστησε στο «Jurassic World: Rebirth» και στο «The Phoenecian Scheme», ενώ έκανε και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το «Eleanor the Great». Ο Μπράντ Πιτ εμφανίστηκε στην ταινία «F1», η οποία απέσπασε υποψηφιότητα για Καλύτερη Ταινία στα Academy Awards του 2026.

Τη δεκάδα των πιο ακριβοπληρωμένων ηθοποιών συμπληρώνουν οι Ντένζελ Γουάσινγκτον με 38 εκατομμύρια, Τζακ Μπλακ με 28 εκατομμύρια, Τζέισον Μομόα με 28 εκατομμύρια, Ντάνιελ Κρεγκ με 27 εκατομμύρια και η Μίλι Μπόμπι Μπράουν με 26 εκατομμύρια δολάρια. Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, σε ηλικία μόλις 22 ετών, έγινε η νεότερη ηθοποιός που μπήκε ποτέ στη λίστα του Forbes. Τα κέρδη της προήλθαν από την τελευταία σεζόν της σειράς «Stranger Things» και την ταινία «The Electric State», όπου πρωταγωνίστησε μαζί με τον Κρις Πρατ.

Σύμφωνα με το Forbes, οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ συγκέντρωσαν συνολικά 590 εκατομμύρια δολάρια, μειωμένα κατά περίπου 20% σε σχέση με τα 730 εκατομμύρια του 2024, υποδεικνύοντας μια πτώση στα έσοδα του κλάδου. Παρά τη μείωση, η λίστα αναδεικνύει τις σταθερές δυνάμεις του κινηματογράφου, ενώ νέοι ηθοποιοί όπως η Μίλι Μπόμπι Μπράουν εισέρχονται δυναμικά στον χάρτη των μεγάλων αμοιβών.

