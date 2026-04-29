Λήγει στις 8 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων φοιτητικής μέριμνας 2025-2026

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 λήγει την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2026 στις 14:00, ανακοινώνει η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

«Συνεπώς, καλούνται οι οικογένειες φοιτητών οι οποίες δεν έχουν αποταθεί για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και την πιο πάνω ημερομηνία», αναφέρει.

Επισημαίνεται ότι, μετά την παρέλευση της προθεσμίας, το πληροφοριακό σύστημα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ