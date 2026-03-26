Ανακοινώθηκε και επίσημα: Ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» επιστρέφει με νέα ταινία μετά από 14 χρόνια

Ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» έγραψε ιστορία στους κινηματογράφους και πλέον 14 χρόνια μετά την τελευταία ταινία η μεγάλη επιστροφή είναι και επίσημα γεγονός.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της Warner Bros στα social media. Ο σκηνοθέτης της θρυλικής τριλογίας Πίτερ Τζάκσον μέσω ενός βίντεο αρχικά δίνει μια σύντομη ενημέρωση για την επόμενη ταινία του franchise φαντασίας, το «The Hunt for Gollum» του Άντι Σέρκις, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027. «Ο Άντι κάνει εξαιρετική δουλειά. Φαίνεται καταπληκτικό. Το σενάριο προχωρά πολύ καλά και πιστεύω ότι θα είναι μια πραγματικά καλή ταινία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ιδιαίτερος συνεργάτης της νέας ταινίας «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»

Αμέσως μετά αποκάλυψε ότι έχει έναν «πολύ ιδιαίτερο συνεργάτη» ο οποίος θα τον βοηθήσει στην ανάπτυξη της επόμενης ταινίας, η οποία θα έχει τον τίτλο «The Lord of the Rings: Shadows of the Past». Πρόκειται για τον παρουσιαστή του «The Late Show» τον οποίο ο Τζάκσον παρουσίασε μέσω βιντεοκλήσης. Ο Στίβεν Κόλμπερτ εξήγησε ότι η πλοκή της ταινίας θα βασίζεται σε κεφάλαια από το βιβλίο «The Fellowship of the Ring» που δεν συμπεριλήφθηκαν στην κινηματογραφική μεταφορά του 2001.

«Ξέρεις τι σημαίνουν τα βιβλία για μένα και τι σημαίνουν οι ταινίες σου επίσης. Αυτό που πάντα με τραβούσε όμως ήταν τα έξι πρώτα κεφάλαια (του «The Fellowship of the Ring») που δεν μεταφέρθηκαν ποτέ στην πρώτη ταινία», είπε ο παρουσιαστής και πρόσθεσε: «Συγκεκριμένα από το κεφάλαιο «Three Is Company» μέχρι το «Fog on the Barrow-Downs». Και σκέφτηκα: μήπως αυτή η ιστορία θα μπορούσε να σταθεί από μόνη της μέσα στο ευρύτερο σύμπαν; Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάτι που να είναι απολύτως πιστό στα βιβλία, αλλά και ταυτόχρονα να ταιριάζει απόλυτα με τις ταινίες που έχετε ήδη κάνει;».

Η ταινία η οποία αποτελεί την πρώτη απόπειρα του Στίβεν Κόλμπερτ στην παραγωγή μεγάλων κινηματογραφικών επιτυχιών, θα υλοποιηθεί από τον Πίτερ Τζάκσον μαζί με τις Φιλίπα Μπόγιενς και Φραν Γουόλς, συνεργάτιδές του τα τελευταία χρόνια.

