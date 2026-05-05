Εφίδρωση: Τι την προκαλεί και πότε πρέπει να συμβουλευθείτε γιατρό

Η υπερβολική εφίδρωση (υπεριδρωσία) είναι μια κατάσταση κατά την οποία μπορεί να επηρεαστεί με ιδρώτα είτε ολόκληρο το σώμα είτε συγκεκριμένες περιοχές, όπως οι παλάμες, οι μασχάλες ή τα πέλματα.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, NHS, σε αρκετές περιπτώσεις βελτιώνεται με την ηλικία, ωστόσο υπάρχουν πρακτικοί τρόποι και θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη διαχείρισή της.

Είναι φυσιολογικό να ιδρώνει κανείς όταν ζεσταίνεται ή γυμνάζεται. Ωστόσο, η υπερβολική εφίδρωση εμφανίζεται όταν ιδρώνετε χωρίς το σώμα να χρειάζεται να δροσιστεί, αναφέρει το NHS και προχωρά στις συστάσεις για την αντιμετώπιση της υπερβολικής εφίδρωσης, ξεκινώντας πρώτα από το τι την προκαλεί.

Η εφίδρωση μπορεί να προκύψει, είτε χωρίς εμφανή λόγο, είτε λόγω κάποιας άλλης πάθησης, είτε ως παρενέργεια φαρμάκων.

Εφίδρωση: Τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθηθείτε

Να φοράτε άνετα και φαρδιά ρούχα για να μειώνονται τα σημάδια ιδρώτα

Να επιλέγετε κάλτσες που απορροφούν την υγρασία και να τις αλλάζετε τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα

Να προτιμάτε δερμάτινα παπούτσια και να εναλλάσσετε ζευγάρια καθημερινά

Τι να αποφύγετε:

Τα στενά ρούχα και τα συνθετικά υφάσματα (π.χ. νάιλον)

Τα κλειστά παπούτσια ή αθλητικά που αυξάνουν την εφίδρωση

Παράγοντες που επιδεινώνουν την κατάσταση, όπως:

αλκοόλ

πικάντικα φαγητά

Εφίδρωση: Πώς μπορεί να βοηθήσει ο φαρμακοποιός

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε φαρμακοποιό -συνεχίζει το NHS- και να προμηθευτείτε χωρίς συνταγή:

Ισχυρότερα αντιιδρωτικά (αντί για απλά αποσμητικά)

Επιθέματα για τις μασχάλες που προστατεύουν τα ρούχα

Πούδρες για τα πόδια

Ήπια καθαριστικά για ευαίσθητο δέρμα

Εφίδρωση: Πότε να συμβουλευτείτε γιατρό

Το Βρετανικό Σύστημα Υγείας ανέφερε τα σημάδια, τα οποία εάν γίνουν αντιληπτά, συστήνεται να γίνει επίσκεψη στον γιατρό, όταν:

οι αλλαγές που κάνετε δεν βοηθούν

η εφίδρωση διαρκεί πάνω από 6 μήνες

επηρεάζει την καθημερινότητά σας

εμφανίζεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

συμβαίνει τη νύχτα

υπάρχει οικογενειακό ιστορικό

λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή

Ο γιατρός μπορεί να παραπέμψει για εξετάσεις, αν υποψιάζεται ότι υπάρχει υποκείμενη αιτία.

Θεραπείες για επίμονη και ίσως σοβαρή εφίδρωση

Αν δεν εντοπίζεται συγκεκριμένη αιτία και τα απλά μέτρα δεν βοηθούν, μπορεί να προταθεί παραπομπή σε δερματολόγο.

Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν:

Φαρμακευτική αγωγή (χάπια) που μειώνουν την εφίδρωση

Ιοντοφόρηση (διέλευση ασθενούς ηλεκτρικού ρεύματος μέσω νερού ή υγρού επιθέματος)

Ενέσεις botox για την εφίδρωση στις μασχάλες (δεν είναι πάντα διαθέσιμες στο NHS)

Χειρουργική επέμβαση, όπως αφαίρεση ιδρωτοποιών αδένων

«Αν η υπερβολική εφίδρωση οφείλεται σε άλλη πάθηση, η αντιμετώπιση εξαρτάται από την αιτία που την προκαλεί», επισημαίνει το NHS.

Πηγή: lifo.gr