Ο πρίγκιπας William κάνει ντεμπούτο σε σειρά της Apple Tv+

Τη δεκαετία του '60 όταν ο πρίγκιπας Φίλιππος είχε την ιδέα να δείξει στον κόσμο τι σήμαινε να ζεις μια βασιλική ζωή, μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο BBC, δεν θα μπορούσα να φανταστεί ότι τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας θα πρωταγωνιστούσαν στις παλτφόρμες streaming. Μετά τα πολυάριθμα τηλεοπτικά πρότζεκτ του πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle με το Netflix, έρχεται και η σειρά του πρίγκιπα William να κάνει το ντεμπούτο του. Ο διάδοχος του θρόνου, ο οποίος, παρά τη διακριτικότητα που τον χαρακτηρίζει πάντα, εμφανίζεται στην τέταρτη σεζόν του The Reluctant Traveler With Eugene Levy της Apple Tv+.

Πότε κάνει πρεμιέρα και τι θέμα έχει το The Reluctant Traveler 4

Στην τέταρτη σεζόν, που θα βγει στις 19 Σεπτεμβρίου, ο παρουσιαστής Eugene Levy συνεχίζει το ταξίδι του ανακαλύπτοντας χώρες και πολιτισμούς, πηγαίνοντας συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ζήσει "μια πραγματική ζωή", όπως προαναγγέλλεται στο τρέιλερ, όπου τον βλέπουμε να περπατάει στο πάρκο του κάστρου του Windsor, δίπλα στον πρίγκιπα William. Αυτός είναι ο εξαιρετικός οδηγός που συνοδεύει τον ηθοποιό στην ανακάλυψη των μυστικών της κατοικίας. "Ήθελες να μεθύσεις με τον πρίγκιπα William;", αστειεύεται ο μελλοντικός μονάρχης. "Ακριβώς!", απαντά αμέσως ο Eugene Levy, σε μια ανταλλαγή αστείων που προμηνύει ένα συναρπαστικό επεισόδιο.

Τι κάνει ο πρίγκιπας William στη σειρά του Eugene Levy

O William θα υποδυθεί τον ρόλο του συνοδού. Την άνεσή του με την κάμερα την έχουμε διαπιστώσει και κατά την εμφάνισή του στο Prince William: We Can End Homelessness, ενός ντοκιμαντέρ αφιερωμένου σε ένα φιλανθρωπικό πρότζεκτ υπέρ των αστέγων. Στη σειρά του Eugene Levy, εκτός από μια εις βάθος ανάλυση της ζωής της βασιλικής οικογένειας, η νέα σεζόν θα οδηγήσει τους θεατές στους δρόμους της Ιρλανδίας για να γιορτάσουν την ημέρα του Αγίου Πατρικίου και θα εξερευνήσει την χιλιετή ινδική κουλτούρα.

Στο βρετανικό επεισόδιο, ο πρίγκιπας William δεν θα είναι ο μόνος VIP καλεσμένος. Ο Levy θα συναντήσει επίσης την κόρη του, την ηθοποιό Sarah Levy, τον συμπατριώτη του Michael Bublé, το νοτιοκορεατικό boyband Nowz και τον σταρ του κρίκετ Rahul Dravid.

