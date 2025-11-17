Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κινηματογραφική κλοπή στη Ρώμη: Έπεσαν με όχημα πάνω στη βιτρίνα αποθήκης της Louis Vuitton (βίντεο)

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa, τρεις άνδρες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, έφτασαν στο σημείο με όχημα

Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην αποθήκη της Louis Vuitton στο κέντρο της Ρώμης, στη συμβολή των οδών Mario dei Fiori και Condotti.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa, τρεις άνδρες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, έφτασαν στο σημείο με όχημα. Μάλιστα, έριξαν το ΙΧ στη γυάλινη βιτρίνα του πολυτελούς καταστήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και ανοίγοντας δίοδο προς το εσωτερικό του.

Σύμφωνα με τη La Repubblica, αφού κατάφεραν να μπουν, αφαίρεσαν περίπου 80 προϊόντα, κυρίως τσάντες και άλλα αξεσουάρ μεγάλης αξίας. Η συνολική λεία δεν έχει ακόμη υπολογιστεί, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μπορεί να φτάνει σε αξία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, τόσο του καταστήματος όσο και γειτονικών επιχειρήσεων, με στόχο την ταυτοποίηση των δραστών και την πορεία διαφυγής τους μετά την κλοπή.

Πηγή: thetoc.gr

