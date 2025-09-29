Πότε πρέπει να αποφεύγουμε τον καφέ; Γιατρός από το Χάρβαρντ εξηγεί πότε μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα

Είστε από τους ανθρώπους που λένε «αν δεν πιω καφέ το πρωί δεν μπορώ να λειτουργήσω»; Ίσως κάνετε δεύτερες σκέψεις αν διαβάσετε τις συστάσεις των ειδικών.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ενηλίκων πίνουν καθημερινά καφέ κι αυτό μας κάνει να ξεχνάμε πως πρόκειται για μία διεγερτική ουσία, της οποίας η κατανάλωση θέλει αρκετή προσοχή. Η καφεΐνη μπορεί να είναι σύμμαχος ή ο χειρότερος εχθρός αν είστε αγχωμένοι.

Αυτό δεν είναι υπερβολή, σύμφωνα με τον διάσημο Κολομβιανό γιατρό και διδάσκοντα στο Χάρβαρντ, Κάρλος Χαραμίγιο. Βασικό σημείο στη διάλεξη που έδωσε πρόσφατα, ήταν πως αν θέλετε να καταπολεμήσετε το άγχος, καλύτερα να αποφύγετε τον καφέ, διότι κινδυνεύετε να αισθανθείτε αδιαθεσία.

«Η καφεΐνη και τα οφέλη της; Εξαρτάται από το άτομο, επειδή ο καφές είναι πολύ περισσότερο από απλή καφεΐνη», είπε ο Χαραμίγιο, ειδικός στη βιοχημεία και την κλινική φυσιολογία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

«Υπάρχει ένα μόριο που προκαλεί μια προσαρμοστική απόκριση στο σώμα που το θέτει υπό στρες, αλλά είναι προσωρινό, και στη συνέχεια το σώμα επιστρέφει στη φυσική του κατάσταση. Και αυτό είναι θετικό για όσους δεν βρίσκονται υπό στρες, όπως και η καφεΐνη. Η καφεΐνη είναι ένα διεγερτικό και πρέπει να είστε σαφείς σχετικά με το πότε και πώς να την καταναλώνετε, γιατί αν είστε αγχωμένοι, μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση», προσέθεσε ο ίδιος.

Σε περιόδους μεγάλης έντασης, άγχους ή στρες λόγω καθημερινών υποχρεώσεων, είναι επομένως καλύτερο να αποφεύγετε την κατανάλωση καφέ ή τουλάχιστον να το κάνετε με μέτρο, μειώνοντας τον αριθμό των φλιτζανιών που καταναλώνετε συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο καφές μπορεί να είναι καλός για τους μύες

Ωστόσο υπάρχει μία συνθήκη στην οποία η κατανάλωση της σωστής ποσότητας καφεΐνης έχει θετική επίδραση. Η συνθήκη αυτή είναι ακριβώς πριν την σωματική άσκηση. Ο καφές βοηθά στην ανάπτυξη μεγαλύτερης μυϊκής δύναμης και επιτρέπει επίσης μεγαλύτερη αντοχή κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα μιας επιστημονικής μελέτης που ανέλυσε τις επιδράσεις της καφεΐνης και τα οφέλη της στη μυϊκή μάζα. Κινέζοι ερευνητές προσέγγισαν αυτό ακριβώς το ερώτημα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μεταξύ των επιδράσεων του καφέ στο σώμα μας, υπάρχει και μια απάντηση που αφορά στον μυϊκό ιστό.

Μια ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nutrients πηγαίνει τη σχέση μεταξύ της καφεΐνης και των οφελών της μυϊκής μάζας ένα βήμα παραπέρα, αποκαλύπτοντας ότι η πρόσληψη καφεΐνης επηρεάζει τη μυϊκή μάζα και βελτιώνει σημαντικά τη δύναμη και τη μυϊκή αντοχή, ειδικά στους άνδρες.

«Συμπεριλήφθηκαν δεκατέσσερις μελέτες και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι βελτίωσε σημαντικά τη μυϊκή δύναμη και την αντοχή του άνω και κάτω μέρους του σώματος στους άνδρες», εξηγούν οι ειδικοί από το Πανεπιστήμιο Αθλητισμού του Πεκίνου.

Οι αναλύσεις υποομάδων έδειξαν ότι η πρόσληψη καφεΐνης μικρότερης από 6 mg ανά κιλό σωματικού βάρους και 45 λεπτά πριν από την άσκηση ήταν πιο αποτελεσματική στη βελτίωση της μυϊκής δύναμης. Επιπλέον, η οξεία πρόσληψη καφεΐνης προκάλεσε σημαντικές βελτιώσεις σε δοκιμές μυϊκής αντοχής μέτριας και υψηλής έντασης, με πιο έντονη επίδραση να παρατηρείται σε δοκιμές αντοχής μέτριας έντασης, καταλήγουν οι ερευνητές.

Πηγή: iefimerida.gr