Η σύζυγός του δεν άντεξε, μάζεψε τα πράγματα και έφυγε από το σπίτι - Γι' αυτό χώρισε ο Γκουαρδιόλα μετά από 30 χρόνια

Η σχέση του ζευγαριού βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση τους τελευταίους 18 μήνες, με το ισπανικό podcast Mamarazzis να δηλώνει ότι ο Γκουαρδιόλα δεν έχει δει τη σύζυγό του εδώ και καιρό.

Η Κριστίνα Σέρα, η οποία είναι παντρεμένη με τον προπονητή της Σίτι από το 2014, μετακόμισε πίσω στη Βαρκελώνη το 2019 για να συνεχίσει να διευθύνει την εταιρεία μόδας της, Serra Claret.

Από τότε, η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης ταξίδευε μεταξύ Ισπανίας και Αγγλίας για να επισκεφτεί τον σύζυγό της. Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 , η Σέρα δεν επέστρεψε στην Αγγλία επειδή δεν τηρήθηκε η υπόσχεσή που της είχε δώσει να μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η επέκταση του συμβολαίου του Γκουαρδιόλα με τους «Πολίτες» μέχρι το 2027, φάνηκε να είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη σύζυγό του, αλλά το ζευγάρι άφησε ανοιχτή την πόρτα για να συμφιλιωθούν στο μέλλον.

Τώρα, η εκπομπή Y Ahora Sonsoles του τηλεοπτικού σταθμού Antena 3 φιλοξένησε την σταρ των Mamarazzis, Λορένα Βάθκεθ, η οποία έριξε νέο... φως στην κατάσταση.

Η Βάσκεθ ισχυρίζεται ότι η Σέρα έφυγε από το οικογενειακό σπίτι στην περιοχή Πεντράλμπες για να μετακομίσει σε ένα άλλο διαμέρισμα στην περιοχή Εϊσάμπλ. Μιλώντας για το ακίνητο που η 52χρονη φαινομενικά αγόρασε τον Οκτώβριο, είπε: «Είναι ένα μέτριο σπίτι, σε σύγκριση με αυτά που θα μπορούσε να αντέξει οικονομικά».

Η Βάθκεθ πρόσθεσε ότι «οι σχέσεις μερικές φορές συνεχίζονται ως φιλίες» υπαινισσόμενη ότι ο Γκουαρδιόλα και η Σέρα θα συνεχίσουν να βλέπονται ως φίλοι.

Ωστόσο, προηγούμενες αναφορές το 2025 υποδήλωναν ότι σε περίπτωση που ο Γκουαρδιόλα επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα - και παραιτηθεί από τη δουλειά του στη Σίτι - τότε η σχέση πιθανότατα θα μπορούσε να σωθεί.

Συζητώντας την κατάσταση με τη δημοσιογράφο Λάουρα Φα, η Βάθκεθ είπε: «Αφήνουν την πόρτα ανοιχτή για συμφιλίωση. Θα μπορούσε μια μέρα, όταν ο Πεπ αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο και επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, να ξαναρχίσουν τη σχέση τους.

Είναι ένας φιλικός, καλά μελετημένος χωρισμός, χωρίς δράματα, καβγάδες ή εμπλοκή τρίτων».

Ο χωρισμός, βέβαια, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, ενώ ο Ισπανός προπονητής εξακολουθεί να εμφανίζεται φορώντας την βέρα του.

