«Ναι» της ΔΗΠΑ στον κρατικό προϋπολογισμό

Η Δημοκρατική Παράταξη "ανταποκρινόμενη στο καθήκον της και στην ευθύνη που της αναλογεί, θα υπερψηφίσει και φέτος τον κρατικό προϋπολογισμό," δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, σημειώνοντας ότι "οποιοδήποτε κι αν είναι το τίμημα, η παράταξη, δεν θα διολισθήσει ούτε θα υιοθετήσει λογικές ή πρακτικές που μπορεί να της αποφέρουν πρόσκαιρα χειροκροτήματα ή τα όποια εκλογικά οφέλη".

Σε ομιλία του στη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του κράτους για το 2026, ο κ. Καρογιάν, είπε ότι "η κοινωνία έχει συσσωρευμένο θυμό και οργή, αποδοκιμάζει τα κόμματα και τους θεσμούς, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημοκρατία, αφού η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα διαβρώνεται καθημερινά".

Πρόσθεσε ότι "η συσσωρευόμενη αυτή κρίση νομιμοποίησης, αν δεν αντιμετωπιστεί, απειλεί τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος διότι όταν διαρραγεί η κοινωνική συνοχή και καταρρεύσουν οι θεσμικές σταθερές, δεν κινδυνεύει απλώς η πολιτική ισορροπία, απειλείται η ίδια η δημοκρατία, καθιστώντας την ευάλωτη σε αυταρχικούς πειρασμούς και λαϊκίστικα ξεσπάσματα".

Για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, είπε ότι "για εμάς τους κεντρώους, δεν είναι μια ψυχρή παράθεση αριθμών και στατιστικών, αλλά αφορά τους ανθρώπους πίσω από τους αριθμούς, διότι οι αριθμοί, έξω από το ανθρώπινο πλαίσιο, χάνουν το νόημά τους και γίνονται εύκολα εργαλεία πολιτικής εκμετάλλευσης – για επαίνους ή επικρίσεις, ανάλογα με τον ερμηνευτή".

Ανέφερε ότι "η συζήτηση για το δημόσιο χρέος, τα πλεονάσματα και τα δημοσιονομικά μεγέθη συχνά θυμίζουν κάποιον που μετρά το βάθος ενός ποταμού χωρίς να βλέπει το ρεύμα του κι όταν δεν βλέπεις το ρεύμα, κινδυνεύεις να παρασυρθείς, κι εμείς, ως χώρα, παρασυρθήκαμε στο παρελθόν — όχι μία φορά — και το πληρώσαμε ακριβά, με κόστος όχι μόνο οικονομικό αλλά ανθρώπινο, βαθύ και χαραγμένο στη συλλογική μας μνήμη".

Γι’ αυτό, συνέχισε ο κ. Καρογιάν, "αντιμετωπίζουμε την οικονομία ως εθνικό θέμα, όχι ως εργαλείο αντιπαράθεσης, δεν μπαίνουμε στο αντιπαραγωγικό δίπολο κυβέρνηση–αντιπολίτευση και δεν μας ενδιαφέρει να εξωραΐσουμε τις καταστάσεις – ούτε να λιβανίζουμε τους εκάστοτε κυβερνώντες".

Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ αναφερόμενος στην κυπριακή οικονομία είπε ότι "δεν υποτιμούμε τη σημασία της επιστροφής της στην κατηγορία Α, ούτε τις θετικές αξιολογήσεις των διεθνών οίκων, αναγνωρίζουμε, όμως, ότι για τον πολίτη καθοριστικό κριτήριο είναι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στο αυξανόμενο κόστος ζωής και να στηρίξει την οικογένειά του με αξιοπρέπεια".

Πρόσθεσε ότι "η Κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει ότι η θετική πορεία των δεικτών μεταφράζεται σε ακόμη ουσιαστικότερη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου για όλους, διαφορετικά, η ανάπτυξη παραμένει μια στατιστική επιτυχία χωρίς ουσιαστικό κοινωνικό αντίκρισμα".

Για το Κυπριακό σε σχέση με τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, είπε ότι "οφείλουμε να εργαστούμε, ώστε το κυπριακό πρόβλημα να μην διαγραφεί από την ημερήσια διάταξη της διεθνούς κοινότητας, γιατί, όπως πολλές φορές τονίσαμε, ο χρόνος δεν λειτουργεί, δυστυχώς, υπέρ μας".

Πρόσθεσε ότι "μέχρι στιγμής τα μηνύματα που εκπέμπονται από τον νέο Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, είναι ανάμεικτα, ενώ η Άγκυρα δεν δείχνει σημάδια αλλαγής πορείας πλεύσης από τις γνωστές αναθεωρητικές πολιτικές της αν και είναι φυσιολογικό με την εκλογή Ερχιουρμαν, να δημιουργείται ένα θετικό κλίμα, με προσδοκίες, κάτι που ως γεγονός από μόνο του δεν είναι αρκετό για να αλλάξει άρδην το σκηνικό".

Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι "κατά την πρόσφατη συνάντηση των δύο ηγετών, στην παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρίας Ανχελα Ολγκίν, σε κοινό ανακοινωθέν - για πρώτη φορά - από τον Οκτώβρη του 2020, γίνεται αναφορά σε ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μετά από συμφωνία και των δύο πλευρών".

Στην ομιλία του ο Μάριος Καρογιάν είπε ότι "δυστυχώς, όσα σημαντικά επιτεύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια με πολύ κόπο και μόχθο, μπορούν με μεγάλη ευκολία μέσα από τα διάφορα φαινόμενα παρακμής που καταγράφονται στον τόπο μας, να καταρρεύσουν σαν χάρτινος πύργος και να οδηγηθεί εκ νέου ο τόπος μας σε αχαρτογράφητα νερά".

Πρόσθεσε ότι "η πολιτική οξύτητα, οι ακρότητες, ο λαϊκισμός, η τοξικότητα, ακόμα και στην εκφορά του λόγου, είναι πρόσθετοι λόγοι ανησυχίας για την ομαλή και ποιοτική λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, ενώ η άνοδος του εθνικισμού και του λαϊκισμού αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα και χειραγωγεί το θυμικό του κόσμου" χωρίζοντας την κοινωνία σε «καλούς» και «κακούς», σε «πατριώτες» και «δοσίλογους».

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, είπε ότι η παράταξη, "σε πείσμα εκείνων που για δικούς τους λόγους την θεωρούν εκλιπούσα ή χωρίς ρόλο και λόγο στα πολιτικά δρώμενα του τόπου, θα συνεχίσει να πολιτεύεται στη βάση της λογικής, του μέτρου, της σύνθεσης και της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, μακριά από ιδεοληψίες, δογματισμούς, μικρότητες και χτυπήματα κάτω από τη μέση, διατηρώντας έναν σοβαρό και ευπρεπή αποτελεσματικό πολιτικό λόγο".

