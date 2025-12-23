Σοκ στην ελληνική showbiz: Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν μετά από 23 χρόνια

Μετά από 23 χρόνια κοινής πορείας η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης αποφάσισαν να χωρίσουν. Το πρώην ζευγάρι έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους, ωστόσο το τέλος της σχέσης του ήρθε σε φιλικό κλίμα και διατηρεί καλές σχέσεις.

Οι δύο ηθοποιοί αποτελούσαν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και μιλούσαν πάντα με τα καλύτερα λόγια ο ένας για τον άλλον. Αναφερόμενος στη γνωριμία του με την ηθοποιό, ο Θοδωρής Αθερίδης είχε δηλώσει παλαιότερα: «Με τη Σμαράγδα δεν ήταν τύχη. Η ζωή τα φέρνει που γνωρίζονται δύο άνθρωποι την ώρα που έχουν κοινές ανάγκες. Για μένα η τύχη είναι σαν μυστικό σχέδιο του Θεού. Με την έννοια του μυστηριακού. Πιστεύω ότι τα πράγματα οργανώνονται με έναν τρόπο και υπάρχει ένα σχέδιο για αυτό».

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Σμαράγδα Καρύδη είχε μιλήσει για την υποστηρικτικότητα στην οποία βασίστηκε η σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη. Η ηθοποιός ανέφερε πως η στάση του υπήρξε καθοριστική για να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία, καθώς εκείνος πίστεψε στις ικανότητές της πολύ πριν το κάνει η ίδια.

Παράλληλα, η Σμαράγδα Καρύδη παραδέχτηκε ότι μερικές φορές ήταν δειλή και φυγόπονη, στοιχεία που την έκαναν πιο επιφυλακτική στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Breakfast@Star» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση της με τον ηθοποιό. Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο Θοδωρής Αθερίδης τη συμβουλεύει επαγγελματικά, εκείνη απάντησε: «Δεν με συμβουλεύει, αλλά γενικά με στηρίζει και πιστεύει πολύ σε εμένα. Μου έλεγε να σκηνοθετήσω πάρα πολλά χρόνια πριν το τολμήσω. Άργησα να το κάνω γιατί έχω έναν κακό συνδυασμό καμία φορά, φυγοπονίας, δειλίας, τεμπελιάς. Όλα αυτά μαζί. Ενώ δουλεύω πάρα πολύ, υπάρχει κι αυτό, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ένα πράγμα».

Σε άλλη της συνέντευξη, η ηθοποιός είχε δηλώσει πως κανένας άνθρωπος δεν είναι δεδομένος και πως χρειάζεται καθημερινή προσπάθειά σε έναν μακροχρόνιο δεσμό. Χαρακτηριστικά η Σμαράγδα Καρύδη είχε πει ότι «δεν έχει δέσει τον γάιδαρό της» σε ερώτηση σχετικά το εάν νιώθει ασφαλής σε ό,τι αφορά τη συντροφικότητα. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «OK!» , η Σμαράγδα Καρύδη ανέφερε ότι δεν αντιμετωπίζει τη σχέση της με τη σκέψη της παντοτινής δέσμευσης. Συγκεκριμένα, είχε πει: «Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου. Δεν μπορώ να πω ότι το ζήτημα είναι λυμένο. Κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή. Συνεχώς διεκδικείς. Ο μόνος τρόπος για να μείνεις με έναν άνθρωπο πολύ καιρό, σύμφωνα τουλάχιστον με τον δικό μου χαρακτήρα, είναι να μην πω ότι είναι παντοτινή δέσμευση. Κοιτάς την κάθε μέρα ξεχωριστά. Έτσι έκοψα και το τσιγάρο. Είχα πει ότι μέρα τη μέρα θα λέω: "Δεν θα καπνίσω". Αυτό έχει κρατήσει από το 2008. Δεν χρειάζεται από πριν να ονοματίζεις τα πράγματα. Έτσι θα μπεις σε τέλμα».

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Αθερίδης είχε παραχωρήσει μία εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη τον περασμένο Ιανουάριο και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σχέση του με τη Σμαράγδα Καρύδη. Ο ηθοποιός, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό», εξομολογήθηκε ότι είναι ερωτευμένος μαζί της και τα 22 χρόνια που είναι ζευγάρι, επισημαίνοντας ότι όταν υπάρχει σεβασμός και θαυμασμός μέσα σε μία σχέση, το πάθος παραμένει ζωντανό. «Μετά από μερικά χρόνια περνάει το σεξουαλικό πάθος της συνεύρεσης, αλλά αν τον άλλον τον σέβεσαι και τον θαυμάζεις, δεν περνάει ποτέ. Αλλάζει βέβαια, γίνεται πιο τρυφερό, αλλά κυρίως, αυτό που κρατάει τη σχέση είναι ο θαυμασμός και ο σεβασμός του άλλου. Το λέμε ακόμα ο ένας για τον άλλον…», είχε αναφέρει.

