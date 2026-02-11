Στο Κακουργιοδικείο 45χρονος για ναρκωτικά - Συνελήφθη στο πλαίσιο ερευνών για απόπειρα φόνου

Ενώπιον Κακουργιοδικείου, που θα συνεδριάσει στις 23 Μαρτίου, παραπέμφθηκε 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη, σε σχέση με ποσότητα ναρκωτικών που εντοπίστηκε σε οικία 25χρονου, στο πλαίσιο διερεύνησης απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε εναντίον 39χρονου, στις 30 Δεκεμβρίου 2024, στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, κατά την έρευνα στην οικία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους δύο κιλών και 435 γραμμαρίων, ποσότητα ρητίνης κάνναβης, μεικτού βάρους 940 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαΐνης μεικτού βάρους 105 γραμμαρίων, ένα πλήρες φυσίγγιο πυροβόλου όπλου και χρηματικό ποσό ύψους 1.575 ευρώ και 200 δολαρίων.

Η Αστυνομία εξασφάλισε επιστημονική μαρτυρία που συνδέει τον 45χρονο με τις ναρκωτικές ουσίες και χθες συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Το πρωί της Τετάρτης, καταχωρίστηκε υπόθεση εναντίον του και παραπέμφθηκε, από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, σε δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου, που θα συνεδριάσει στις 23 Μαρτίου. Επιπρόσθετα, το δικαστήριο διέταξε όπως ο 45χρονος αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, τους οποίους δεν έχει εκπληρώσει μέχρι στιγμής και παραμένει υπό κράτηση.

Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί, τον Ιανουάριο του 2025, τόσο ο 25χρονος ένοικος της οικίας, όσο και 20χρονη, ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης εναντίον τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ