Τι συμβαίνει με τη Vogue: Τι ψιθυρίζουν πίσω από τις κλειστές πόρτες για την διάδοχο της Άννα Γουίντουρ

Σε αχαρτογράφητα νερά εισέρχεται η Vogue μετά την παραίτηση της Άννα Γουίντουρ από την αρχισυνταξία μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Καθώς η Κλόε Μαλ αναλαμβάνει τα ηνία, άνθρωποι του χώρου κάνουν λόγο για πολιτισμικές συγκρούσεις, δυναμικές εξουσίες και για το κατά πόσο η ταυτότητα του περιοδικού μπορεί να επιβιώσει χωρίς τη διασημότερη «φύλακά» του.

Η σκιά της Άννα Γουίντουρ πάνω από την Κλόε Μαλ

Η Μαλ μπορεί πλέον να φέρει τον τίτλο της επικεφαλής του editorial content, ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στην Daily Mail, η παρουσία της Άννα Γουίντουρ εξακολουθεί να καθορίζει την ατμόσφαιρα. Υπενθυμίζεται πως έπειτα από 37 χρόνια στο τιμόνι της αμερικανικής Vogue, η Γουίντουρ αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι και όρισε την Μαλ διάδοχό της τον Σεπτέμβριο.

Η Μαλ που εντάχθηκε στο περιοδικό το 2011, ανέβηκε σταδιακά στην ιεραρχία, έγινε αρχισυντάκτρια του Vogue.com, συμπαρουσίασε εβδομαδιαίο podcast και λάνσαρε ψηφιακές επιτυχίες όπως το Dogue. Το τεύχος Μαρτίου σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου.

«Τι έκανα;» φέρεται να σκέφτεται η Άννα Γουίντουρ

Ωστόσο, δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι η μετάβαση είναι ομαλή. «Υπάρχει και εξαιρετικά έντονη αντίθεση ανάμεσα στην παλιά φρουρά και τη νέα γενιά» δήλωσε πηγή κοντά στην Conde Nast στην Daily Mail. Η ίδια πηγή εικάζει για τη στάση της Άννα Γουίντουρ μετά το διορισμό της διαδόχου της, σημειώνοντας: «Αν και πίστευε ότι ήταν η σωστή επιλογή, πιθανότατα σκέφτεται: ‘Τι έκανα;’».

Αμφιβολίες για το μέλλον του brand Vogue

Η πηγή προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, θέτοντας ερωτήματα για τον αντίκτυπο στην επωνυμία που έχτισε η Άννα Γουίντουρ. «Κατά κάποιον τρόπο καταστρέφει το brand της Vogue. Η Vogue έχει να κάνει με το άπιαστο, το ψυχρό και το aspirational, και η Άννα ήταν πάντα aspirational» ανέφερε.

Βέβαια, η 76χρονη Γουίντουρ έχει επαινέσει δημόσια τη διάδοχό της, λέγοντας στους New York Times ότι εκτιμά το γεγονός πως η Μαλ δεν είναι μια παραδοσιακή «παθιασμένη με τη μόδα». Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο εμφανής ενθουσιασμός ενδέχεται να είναι πιο σύνθετος απ’ όσο φαίνεται.

«Όποιος προσπαθεί να φέρει νέες, φρέσκες ιδέες, η Άννα προσποιείται ότι τις θέλει, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορεί να τις διαχειριστεί και εκνευρίζεται στην ιδέα του καινούργιου» υποστήριξε η ίδια πηγή.

Ένα brand χτισμένο γύρω από τον μύθο της Γουίντουρ

Για δεκαετίες, η αμερικανική Vogue ήταν συνώνυμη με τη Γουίντουρ. Η ψυχρή της αυτοκυριαρχία, τα oversized γυαλιά ηλίου και το αλάνθαστο ένστικτό της διαμόρφωσαν όχι μόνο το περιοδικό, αλλά και ολόκληρο το παγκόσμιο οικοσύστημα της μόδας.

Σύμφωνα με επικριτές, αυτή η κληρονομιά βρίσκεται πλέον σε λεπτή ισορροπία, καθώς φοβούνται ότι η «aspirational» αύρα του brand μπορεί να αμβλυνθεί υπό ένα πιο διαφανές στυλ ηγεσίας.

«Τι εκπροσωπεί η Vogue αν υιοθετήσει αυτές τις νέες, πιο “woke” πρακτικές εργασίας, που θεωρώ πως είναι ο σωστός τρόπος να λειτουργεί κανείς — αλλά πώς θα είναι βιώσιμη η Vogue υπό την Κλόε; Γιατί όλη η ταυτότητα της Vogue ήταν η Άννα, και η Άννα πλέον μοιάζει με έναν ξεπερασμένο δεινόσαυρο», ανέφερε η πηγή.

Παρότι αποχώρησε από τη θέση της αρχισυντάκτριας, η Γουίντουρ παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή εντός της Condé Nast. Συνεχίζει να κατέχει τον ρόλο της global chief content officer της Vogue και της global editorial director. Σύμφωνα με άλλη πηγή, όλες οι διεθνείς εκδόσεις της Vogue εξακολουθούν να λογοδοτούν σε εκείνη.

Ενώ μια πηγή υποστήριξε ότι η εξουσία της Μαλ ενδέχεται να είναι περιορισμένη, σημειώνοντας ότι η Γουίντουρ «εγκρίνει ακόμη τα εξώφυλλα, εγκρίνει ακόμη τους προϋπολογισμούς, άρα στην πραγματικότητα η Κλόε δεν έχει τόση δύναμη», μια άλλη πηγή αντέτεινε ότι η Μαλ ελέγχει τα δικά της εξώφυλλα και τον προϋπολογισμό της.

