Δεκάδες σχολικά έργα σε εξέλιξη και σχεδιασμό- Αναλυτικά ανά επαρχία ο κατάλογος του Υπουργείου Παιδείας

Τον πλήρη κατάλογο των έργων που αφορούν τις σχολικές υποδομές παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής , κατά τη συζήτηση για το οργανόγραμμα και τον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου αναφορικά με τις σχολικές υποδομές, την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων και τις άμεσες προτεραιότητές του.

Το έγγραφο κατατέθηκε και παρουσιάστηκε από τον Ανδρέα Μαραγκό, Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, και αποτυπώνει το σύνολο των έργων που υλοποιούνται σήμερα, εκείνων που προγραμματίζεται να αρχίσουν άμεσα, καθώς και παρεμβάσεων βελτίωσης και συντήρησης σε σχολικές μονάδες σε όλες τις επαρχίες.

Έργα που υλοποιούνται αυτή την περίοδο

Συνολική εκτιμημένη δαπάνη: €83.864.528,54 (συμπ. ΦΠΑ)

Επαρχία Λευκωσίας

Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς – Αντικατάσταση / Ανέγερση (€7.278.040)

Δημοτικό Σχολείο Ψιμολόφου – Επεκτάσεις και βελτιώσεις (€4.420.000)

Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης (Κύκλος Α’) – Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων (€85.000)

Επαρχία Λεμεσού

Ανέγερση Νέας Τεχνικής Σχολής Λεμεσού και Παραρτήματος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (€33.725.000)

Β’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού – Επέκταση, αντισεισμική αναβάθμιση και γενική βελτίωση (€6.497.361)

Αντικατάσταση – ανέγερση ΙΖ’ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού και ανέγερση νέου δημόσιου νηπιαγωγείου (€6.426.000)

Αντικατάσταση – ανέγερση Ειδικής Σχολής Αποστόλου Λουκά και Αναρρωτηρίου Ερυθρού Σταυρού (€13.254.220 – το έργο ολοκληρώνεται και περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

Επαρχία Λάρνακας

Ανέγερση Νέας Τεχνικής Σχολής Πράσινων Επαγγελμάτων Αγίου Λαζάρου Αραδίππου (€36.506.820)

Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας – Αντισεισμική αναβάθμιση και γενική βελτίωση (€5.109.857,03)

Γυμνάσιο Δροσιάς Λάρνακας – Αντισεισμική αναβάθμιση (€4.094.110,51)

Επαρχία Πάφου

Α’ Δημοτικό Σχολείο Χλώρακας – Επέκταση και γενική βελτίωση (€4.698.120)

Έργα που προγραμματίζεται να αρχίσουν στο αμέσως προσεχές διάστημα

Συνολική εκτιμημένη δαπάνη: €7.507.000

Επαρχία Λεμεσού

Δ’ Δημοτικό Σχολείο Πύργου – Προσθήκη ορόφου και κλιμακοστασίου (€400.000)

Θ’ Νηπιαγωγείο Λεμεσού / Β’ Νηπιαγωγείο Κ. Πολεμιδιών – Επεκτάσεις (€117.000)

ΣΤ’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού – Ανέγερση, επέκταση και γενική βελτίωση (€5.307.000)

Επαρχία Λάρνακας

Νηπιαγωγείο Κιτίου – Επέκταση (€177.665)

Νηπιαγωγείο Δρομολαξιάς – Επέκταση (€386.750)

ΤΕΣΕΚ Λάρνακας – Τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης (€75.500)

Επαρχία Πάφου

Δημόσιο Νηπιαγωγείο Μανδριών – Ανέγερση (€1.000.000)

Έργα βελτίωσης, συντήρησης, επεκτάσεων και νέες ανεγέρσεις

Επαρχία Πάφου

Ζ’ Δημοτικό Σχολείο Πάφου – Επέκταση υφιστάμενου κτιρίου (€3.000.000)

Νέο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πέγειας (€9.832.000 – εκκρεμεί εκχώρηση κρατικής γης)

Ανέγερση Νέου Γυμνασίου Πάφος–Αναβαργός (€11.334.000 – εκκρεμεί εκχώρηση κρατικής γης)

Β’ Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Φρενάρους – Ανέγερση (θα σταλεί Σημείωμα Έργου)

Νέο Γυμνάσιο Πάφου – Επεκτάσεις για μετατροπή του Α’ Νηπιαγωγείου Πάφου (€7.200.000)

Επαρχία Λάρνακας – Αμμοχώστου

Περιφερειακό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Βορόκληνης–Λιβαδιών (€10.100.000)

Νηπιαγωγείο Καμάρων – Ανέγερση (€1.000.000)

Α’ Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου – Επέκταση (€1.400.000)

Δημοτικό Σχολείο Τόχνης – Επέκταση (€800.000)

Γυμνάσιο Αραδίππου – Επέκταση (€1.400.000)

Συντήρηση Λυκείου Αραδίππου, Α’ Δημόσιου Νηπιαγωγείου και Α’ Δημοτικού Σχολείου Αραδίππου (€300.000)

Ανέγερση Πτέρυγας Δομικών και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου στην Π.Γ.Τ.ΕΣΕΚ Αμμοχώστου/Αυγόρου (€1.600.000)

Β’ Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας – Ανέγερση (θα σταλεί Σημείωμα Έργου)

Ε’ Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου – Ανέγερση (θα σταλεί Σημείωμα Έργου)

Β’ Δημοτικό Σχολείο Κιτίου – Ανέγερση (θα σταλεί Σημείωμα Έργου)

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αραδίππου ΣΤ’ – Ανέγερση (€10.800.000)

Επαρχία Λεμεσού

Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας – Εργασίες συντήρησης (€180.000)

Δημοτικό Σχολείο Καλαβασού – Αντικατάσταση στέγης και εργασίες συντήρησης

Νηπιαγωγείο Ασωμάτου – Ανέγερση (€1.000.000)

Νηπιαγωγείο Κυπερούντας – Ανέγερση (€1.050.000)

Δημοτικό Σχολείο Παρεκκλησιάς – Επέκταση (€800.000)

Γυμνάσιο Ανατολικής Λεμεσού – Ανέγερση (€16.600.000 – σε φάση αξιολόγησης)

Ανέγερση Νέου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Επισκοπής (θα σταλεί Σημείωμα Έργου)

Β’ Γυμνάσιο Ύψωνα – Ανέγερση (θα σταλεί Σημείωμα Έργου)

Λύκειο Ύψωνα – Ανέγερση (θα σταλεί Σημείωμα Έργου)

Επαρχία Λευκωσίας (μακροπρόθεσμος προγραμματισμός)

Δημόσιο Νηπιαγωγείο Καπέδων – Επέκταση (€357.000)

Νηπιαγωγείο Καμπιών – Ανέγερση (€600.000)

Δημοτικό Σχολείο Ανθούπολης – Ανέγερση ανελκυστήρα και επέκταση καλυμμένων διαδρόμων (€360.000)

Δημοτικό Σχολείο Κλήρου – Αναβάθμιση (€720.000)

Α’ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών – Επεκτάσεις και συντηρήσεις (€1.200.000)

Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τάμασου – Ανέγερση ανελκυστήρα (€140.000)

8ο Δημοτικό Σχολείο Λακατάμιας – Ετοιμάζεται Σημείωμα Έργου

Πράσινη Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Νότια Λευκωσία) – Θα σταλεί Σημείωμα Έργου

Σημείωση

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται και έργα τα οποία είχαν εξαγγελθεί ή τεθεί ως προτεραιότητες, ωστόσο δεν περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2026–2028, όπως: