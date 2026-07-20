Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Το ιστορικό σόου με Μαντόνα, BTS και Σακίρα που προκάλεσε αντιδράσεις (βίντεο)

Ένα εντυπωσιακό μουσικό υπερθέαμα, με τη συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών και αστέρων του ποδοσφαίρου, παρουσιάστηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ, στο πρώτο σόου ημιχρόνου που διοργανώθηκε σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA.

Η Μαντόνα, οι BTS, ο Τζάστιν Μπίμπερ, η Σακίρα και ο Burna Boy πρωταγωνίστησαν σε ένα υψηλής ενέργειας μουσικό πρόγραμμα, το οποίο θύμιζε τα αντίστοιχα σόου του Super Bowl και αποτέλεσε μία από τις αμερικανικές προσθήκες στη φετινή διοργάνωση.

Την έναρξη έκανε η Μαντόνα, ερμηνεύοντας την επιτυχία της «Music». Η εμφάνισή της άρχισε από τις σήραγγες του σταδίου της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, πριν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο πάνω σε ένα όχημα τύπου buggy, το οποίο οδηγούσαν οι Βραζιλιάνοι θρύλοι του ποδοσφαίρου Ρονάλντο και Ροναλντίνιο.

Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με την τραγουδίστρια να στέκεται ανάμεσα στους δύο παλαίμαχους ποδοσφαιριστές.

Στη συνέχεια, οι Muppets συμμετείχαν σε μια ορχηστρική εκτέλεση του «Seven Nation Army», αναπαριστώντας μαζί με τους μουσικούς την κωπηλατική κίνηση των Βίκινγκ της Νορβηγίας.

Ακολούθησαν οι BTS, ντυμένοι με μαύρες και κόκκινες εμφανίσεις, οι οποίοι παρουσίασαν το «Dynamite».

Τον Τζάστιν Μπίμπερ προλόγισαν οι ηθοποιοί Τζέισον Σουντέικις και Μπρένταν Χαντ, εμφανιζόμενοι ως οι χαρακτήρες τους από την τηλεοπτική σειρά «Ted Lasso». Ο Μπίμπερ κατέβασε τον ρυθμό με την ακουστική εκτέλεση του «Everything Hallelujah», αλλάζοντας τους τελευταίους στίχους σε «World Cup Hallelujah».

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα και ο Νιγηριανός Burna Boy ανέβηκαν στη σκηνή για το «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Το σόου ολοκληρώθηκε με τους Coldplay, στους οποίους ενώθηκαν και οι υπόλοιποι βασικοί καλλιτέχνες της βραδιάς.

Πριν από τον αγώνα, η διοργάνωση του σόου είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι αποκλίνει από το παραδοσιακό διάλειμμα των 15 λεπτών.

Οι μουσικές εμφανίσεις διήρκεσαν συνολικά 11 λεπτά. Ωστόσο, το συνολικό διάλειμμα έφτασε περίπου τα 27 λεπτά, καθώς τα συνεργεία χρειάστηκαν επιπλέον χρόνο για να μεταφέρουν τον εξοπλισμό από και προς τον αγωνιστικό χώρο.

Δείτε το βίντεο:

Historic first World Cup Final halftime show just delivered 🔥



Bieber, Madonna, Shakira, BTS & more. Curated by Chris Martin — global vibes only!



Who stole the show for you? #WorldCupHalftime pic.twitter.com/FD75Js2k1t — Andray (@andrayofficial) July 20, 2026

Πηγή: Reuters