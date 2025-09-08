Η Lady Gaga αναδείχθηκε η απόλυτη νικήτρια των MTV Video Music Awards 2025

Στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards 2025, η Lady Gaga αναδείχθηκε η απόλυτη νικήτρια, αποσπώντας τέσσερα βραβεία.

Η λαμπερή τελετή πραγματοποιήθηκε στη UBS Arena, στο Έλμοντ της Νέας Υόρκης την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, με παρουσιαστή τον LL Cool J. και μεταδόθηκε για πρώτη φορά και από το CBS.

Η Lady Gaga παρέλαβε το Βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς στην αρχή του σόου, μια κίνηση που έγινε προκειμένου να προλάβει την προγραμματισμένη της συναυλία στο Madison Square Garden.

Όπως αναφέρει το Variety, η ώρα έναρξης της συναυλίας μετατέθηκε κατά μία ώρα για να μπορέσει να παραστεί στη τελετή. Κατά την ομιλία της, η διάσημη τραγουδίστρια έκανε μία τρυφερή αναφορά στον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι.

Ακολούθησαν οι Αριάνα Γκράντε και Σαμπρίνα Κάρπεντερ με τρία βραβεία η καθεμία. Η Γκράντελ παρέλαβε, μεταξύ άλλων, το Βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς για το τραγούδι της «Brighter Days Ahead», ενώ παρουσίασε το τιμητικό Michael Jackson Video Vanguard Award το οποίο απένειμε στη Μαράια Κάρεϊ.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς ήταν το αφιέρωμα στον Όζι Όσμπορν. Οι Στίβεν Τάιλερ και Τζο Πέρι των Aerosmith, ο Yungblud και ο Νούνο Μπέτενκορτ ένωσαν τις δυνάμεις τους στη σκηνή για να ερμηνεύσουν ένα medley με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Η εμφάνιση της Κάρπεντερ με το τραγούδι "Tears" ήταν ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς. Αναβίωσε το μουσικό της βίντεο στη σκηνή, συνοδευόμενη από drag queens, ενώ εμφανίστηκαν πλακάτ με μηνύματα όπως «Προστατέψτε τα δικαιώματα των τρανς» και «Αγαπάτε ο ένας τον άλλον».

Ο Ricky Martin τιμήθηκε με το πρώτο στην ιστορία βραβείο Latin Icon Award, ενώ ο Αμερικανός ράπερ Busta Rhymes παρέλαβε το πρώτο MTV VMA Rock the Bells Visionary Award. Και οι δύο καλλιτέχνες χάρισαν στο κοινό ξεχωριστές ερμηνείες. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στη σκηνή ήταν η Lady Gaga, ο Jelly Roll, η Tate McRae, η Doja Cat, ο Post Malone και ο Alex Warren.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ