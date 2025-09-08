Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Media

Η Lady Gaga αναδείχθηκε η απόλυτη νικήτρια των MTV Video Music Awards 2025

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Lady Gaga παρέλαβε το Βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς στην αρχή του σόου, μια κίνηση που έγινε προκειμένου να προλάβει την προγραμματισμένη της συναυλία στο Madison Square Garden.

Στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards 2025, η Lady Gaga αναδείχθηκε η απόλυτη νικήτρια, αποσπώντας τέσσερα βραβεία.

Η λαμπερή τελετή πραγματοποιήθηκε στη UBS Arena, στο Έλμοντ της Νέας Υόρκης την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, με παρουσιαστή τον LL Cool J. και μεταδόθηκε για πρώτη φορά και από το CBS.

Η Lady Gaga παρέλαβε το Βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς στην αρχή του σόου, μια κίνηση που έγινε προκειμένου να προλάβει την προγραμματισμένη της συναυλία στο Madison Square Garden.

Όπως αναφέρει το Variety, η ώρα έναρξης της συναυλίας μετατέθηκε κατά μία ώρα για να μπορέσει να παραστεί στη τελετή. Κατά την ομιλία της, η διάσημη τραγουδίστρια έκανε μία τρυφερή αναφορά στον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι.

Ακολούθησαν οι Αριάνα Γκράντε και Σαμπρίνα Κάρπεντερ με τρία βραβεία η καθεμία. Η Γκράντελ παρέλαβε, μεταξύ άλλων, το Βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς για το τραγούδι της «Brighter Days Ahead», ενώ παρουσίασε το τιμητικό Michael Jackson Video Vanguard Award το οποίο απένειμε στη Μαράια Κάρεϊ.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς ήταν το αφιέρωμα στον Όζι Όσμπορν. Οι Στίβεν Τάιλερ και Τζο Πέρι των Aerosmith, ο Yungblud και ο Νούνο Μπέτενκορτ ένωσαν τις δυνάμεις τους στη σκηνή για να ερμηνεύσουν ένα medley με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Η εμφάνιση της Κάρπεντερ με το τραγούδι "Tears" ήταν ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς. Αναβίωσε το μουσικό της βίντεο στη σκηνή, συνοδευόμενη από drag queens, ενώ εμφανίστηκαν πλακάτ με μηνύματα όπως «Προστατέψτε τα δικαιώματα των τρανς» και «Αγαπάτε ο ένας τον άλλον».

Ο Ricky Martin τιμήθηκε με το πρώτο στην ιστορία βραβείο Latin Icon Award, ενώ ο Αμερικανός ράπερ Busta Rhymes παρέλαβε το πρώτο MTV VMA Rock the Bells Visionary Award. Και οι δύο καλλιτέχνες χάρισαν στο κοινό ξεχωριστές ερμηνείες. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στη σκηνή ήταν η Lady Gaga, ο Jelly Roll, η Tate McRae, η Doja Cat, ο Post Malone και ο Alex Warren.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΗΠΑβραβείοΤραγουδοποιός

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited