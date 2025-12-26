Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση  από τον Σύνδεσμο Αποδήμων και κατοίκων Αμαργέτης και το Κ.Σ.

Το εορταστικό πνεύμα στην κοινότητα της Αμαργέτης συνεχίστηκε σήμερα 26 Δεκεμβρίου, με μια ξεχωριστή εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Αποδήμων και Κατοίκων Αμαργέτης σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Αμαργέτης.

Παραδοσιακές γεύσεις, λουκάνικα, χαλούμι, και παστουρμάς ψημένα με μεράκι, συνοδεύτηκαν από ποιοτικά κρασιά και μουσικές στιγμές.

Ένας Άη Βασίλης χάρισε δώρα και χαμόγελα στα παιδιά, ενώ η χορωδία του Κέντρου Ενηλίκων και μαθητές έντυσαν τη βραδιά με χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Η Αμαργέτη φόρεσε τα γιορτινά της και άνοιξε την αγκαλιά της σε μικρούς και μεγάλους, σε μια ημέρα γεμάτη φως, συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά.

Εξάλλου το βράδυ της Τρίτης, ο Σύνδεσμος Αποδήμων και Κατοίκων Αμαργέτης συνόδευσε τον Άη Βασίλη στα σπίτια όλων των κατοίκων του χωριού, σκορπίζοντας δώρα, χαμόγελα και ελπίδα.

Από τις έξι το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ, της Τρίτης η αγάπη περπατούσε στα σοκάκια του χωριού.

Η έναρξη έγινε από τη βιβλιοθήκη, στο πετρόκτιστο δωμάτιο της πλατείας, έναν χώρο που συμβολίζει τη μνήμη και τη συνέχεια της κοινότητας.

Εκεί ξεκίνησε ένα ταξίδι καρδιάς, με σοκολατάκια, παιχνίδια και κυρίως με λόγια καλοσύνης για τα γεροντάκια και τις γριούλες του χωριού, αλλά και με παιδικά γέλια που γέμισαν τη νύχτα.

Όπως ανέφερε η φιλόλογος Γιώτα Κάιζερ, εκ μέρους του Συνδέσμου, η πρωτοβουλία αυτή δεν ήταν απλώς μια γιορτινή δράση, αλλά μια πράξη ουσιαστικής σύνδεσης των ανθρώπων μεταξύ τους. Μια υπενθύμιση ότι τα Χριστούγεννα ζουν μέσα στη φροντίδα και την παρουσία.