«Αγνώριστη» η Άννα Βίσση με νέο τολμηρό look – Κοντό καρέ και ξανθό χρώμα (εικόνες)

Με ανανεωμένη εμφάνιση που προκάλεσε σχόλια εμφανίστηκε η Άννα Βίσση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με το νέο της look, το οποίο αρκετοί θαυμαστές της δυσκολεύτηκαν αρχικά να αναγνωρίσουν.

Η Ελληνίδα ποπ σταρ βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Λονδίνο, όπου πραγματοποιεί εντατικές πρόβες στα Alva West Studios, ενόψει της μεγάλης της συναυλίας στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.

Στις εικόνες που ανάρτησε στα Instagram stories της, η Άννα Βίσση εμφανίζεται με ένα πιο κοντό, ξανθό καρέ, επιμελημένο από τον hair stylist Πάνο Παπανδριανό. Το νέο λουκ αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και δίνει μια πιο «φρέσκια» αισθητική στην εικόνα της.

Το νέο στυλ της τραγουδίστριας προκάλεσε ποικίλα σχόλια, με πολλούς να σημειώνουν ότι θυμίζει αισθητικά εμφανίσεις διεθνών σταρ σε μεγάλα event, όπως το Met Gala.

Συγκεκριμένα, σε φωτογραφίες που μοιράστηκε εμφάνισή της θυμίζει αρκετά εκείνη της Νικόλ Κίντμαν στο Met Gala 2026.

Η Νικόλ Κίντμαν στο Met Gala 2026

Με πληροφορίες από iferimerida.gr