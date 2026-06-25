Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| People

«Αγνώριστη» η Άννα Βίσση με νέο τολμηρό look – Κοντό καρέ και ξανθό χρώμα (εικόνες)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Ελληνίδα ποπ σταρ βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Λονδίνο, όπου πραγματοποιεί εντατικές πρόβες στα Alva West Studios, ενόψει της μεγάλης της συναυλίας στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου

Με ανανεωμένη εμφάνιση που προκάλεσε σχόλια εμφανίστηκε η Άννα Βίσση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με το νέο της look, το οποίο αρκετοί θαυμαστές της δυσκολεύτηκαν αρχικά να αναγνωρίσουν.

Η Ελληνίδα ποπ σταρ βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Λονδίνο, όπου πραγματοποιεί εντατικές πρόβες στα Alva West Studios, ενόψει της μεγάλης της συναυλίας στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.

Στις εικόνες που ανάρτησε στα Instagram stories της, η Άννα Βίσση εμφανίζεται με ένα πιο κοντό, ξανθό καρέ, επιμελημένο από τον hair stylist Πάνο Παπανδριανό. Το νέο λουκ αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και δίνει μια πιο «φρέσκια» αισθητική στην εικόνα της.

Το νέο στυλ της τραγουδίστριας προκάλεσε ποικίλα σχόλια, με πολλούς να σημειώνουν ότι θυμίζει αισθητικά εμφανίσεις διεθνών σταρ σε μεγάλα event, όπως το Met Gala.

Συγκεκριμένα, σε φωτογραφίες που μοιράστηκε εμφάνισή της θυμίζει αρκετά εκείνη της Νικόλ Κίντμαν στο Met Gala 2026.

Η Νικόλ Κίντμαν στο Met Gala 2026

Με πληροφορίες από iferimerida.gr

Tags

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα