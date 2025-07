Νεκρός ο Φέλιξ Μπαουμγκάρτνερ σε ατύχημα με paraglide- Είχε κάνει ελεύθερη πτώση από τη στρατόσφαιρα

Ο Αυστριακός πρωτοπόρος των extreme sports Φέλιξ Μπαουμγκάρτνερ, γνωστός για το ρεκόρ που έσπασε το 2012 με την ελεύθερη πτώση του με αλεξίπτωτο από το διάστημα, έχασε τη ζωή του σε ατύχημα με paraglide (αλεξίπτωτο πλαγιάς) στην κεντρική Ιταλία, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.



Ο 56χρονος Μπαουμγκάρτνερ έχασε τον έλεγχο του μηχανοκίνητου αλεξιπτωτικού του ενώ πετούσε πάνω από το Πόρτο Σαντ'Ελπίντιο στην κεντρική περιοχή Marche της Ιταλίας την Πέμπτη και έπεσε στο έδαφος κοντά στην πισίνα ενός ξενοδοχείου.





Ο δήμαρχος του Πόρτο Σαντ'Ελπίντιο, Μαξιμιλιάνο Τσιαρπέλα, δήλωσε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Μπάουμγκαρτνερ ενδέχεται να υπέστη ξαφνικό πρόβλημα υγείας εν πτήσει και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο «ενός συμβόλου θάρρους και πάθους για τις ακραίες πτήσεις».

Felix Baumgartner, the Red Bull athlete who jumped from the stratosphere in 2012, has tragically died in a paragliding accident in Italy pic.twitter.com/go8eLEEekD