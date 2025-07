Μεγάλη φωτιά κοντά στη Μασσαλία - Πάνω από 1000 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

Μάχη με τις φλόγες δίνουν 1.000 πυροσβέστες και ελικόπτερα σε απόσταση 40 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Μασσαλίας, όπου ξέσπασε μεγάλη φωτιά την Παρασκευή (18/7).

Ο Πιερ Μπεπουά, συνταγματάρχης επιχειρήσεων διάσωσης και αναπληρωτής διευθυντής των πυροσβεστών της περιοχής, δήλωσε ότι 150 άνθρωποι είχαν εκκενωθεί, αλλά οι πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν 150 σπίτια και τμήματα των δασών της περιοχής.

#BREAKING #FRANCE #FRANCIA

Heartbreaking 💔



🔴 FRANCE :📹 🔥 A MASSIVE FIRE BROKE OUT IN MARTIGUES, BOUCHES-DU-RHÔNE DEPARTMENT,



this Thursday evening, fanned by the mistral wind.



📹 Stefan Sekulic#Ultimahora #Fire #Incendio #Incendie pic.twitter.com/eD1nVVVwio