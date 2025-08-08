7χρονος επινόησε ένα απλό παιχνίδι με κάρτες - Σήμερα είναι έφηβος και εκατομμυριούχος (βίντεο)

Ο νεαρός επιχειρηματίας σκέφτηκε «τυχαία» αφού ως παιδί περνούσε πολύ χρόνο παίζοντας παιχνίδια με κάρτες με την οικογένειά του. Χάρη στη φαντασία του πάντα δημιουργούσε και πειραματιζόταν με νέα παιχνίδια.

Ακριβώς αυτή η δημιουργικότητά του ήταν που έκανε τους γονείς του, Λέσλι Πίρσον και Μαρκ Μπάτλερ, να σκεφτούν ότι το παιχνίδι με τις κάρτες που επινόησε θα μπορούσε μία μέρα να καταλήξει ακόμα και στα ράφια των καταστημάτων. Έτσι, ξεκίνησαν μία καμπάνια σε μια ιστοσελίδα τύπου GoFundMe για να καλύψουν το κόστος της παραγωγής.

Η οικογένεια κατάφερε να συγκεντρώσει 25.000 δολάρια και με αυτά δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση, την Hot Taco Inc., επέλεξαν έναν κατασκευαστή και τελικά έβαλαν το παιχνίδι στην Amazon όπου πωλείται προς 20 δολάρια το κομμάτι.

Μέχρι το 2018, η οικογένεια κέρδισε σχεδόν 1,1 εκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με τους Seattle Times και σήμερα το Taco vs. Burrito είναι ίσως το δημοφιλέστερο παιχνίδι σε πωλήσεις στην Amazon.

Τι ονειρεύεται να πάρει ο μικρός που επινόησε το δημοφιλές παιχνίδι με κάρτες

Πρόσφατα, ο Μπάτλερ το πούλησε στην εταιρεία PlayMonster με έδρα το Ουισκόνσιν για ποσό το οποίο δεν έγινε γνωστό. «Δεν ήταν ποτέ κάτι με το οποίο ήμουν δεμένος ή κάτι τέτοιο», είπε ο έφηβος στους Seattle Times. «Δεν είναι πολύ σημαντικό για μένα. Απλώς ήθελα να βγάλω τα περισσότερα χρήματα από αυτό». Όταν ρωτήθηκε τι θέλει να κάνει με τα χρήματα, ο 15χρονος δήλωσε ότι ονειρεύεται να πάρει μία Lamborghini.

Πηγή: iefimerida.gr