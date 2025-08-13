Ο Τζόνι Ντεπ ενδέχεται να επιστρέψει ως Τζακ Σπάροου - «Δουλεύουμε το σενάριο» δήλωσε ο παραγωγός των Πειρατών της Καραϊβικής

Στον εμβληματικό ρόλο του Τζακ Σπάροου ενδέχεται να επιστρέψει ο Τζόνι Ντεπ για μια έκτη ταινία των «Πειρατών της Καραϊβικής», σύμφωνα με τον παραγωγό του franchise, Τζέρι Μπρουκχάιμερ. Σε νέα του συνέντευξη στο Entertainment Weekly, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι έχει μιλήσει με τον ηθοποιό για το ενδεχόμενο συνεργασίας και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο χαρακτήρας του μπορεί να επιστρέψει.

«Αν του αρέσει ο τρόπος που θα είναι γραμμένος ο ρόλος, πιστεύω ότι θα το κάνει», δήλωσε και πρόσθεσε: «Όλα εξαρτώνται από το τι θα υπάρχει στο χαρτί, όπως ξέρουμε όλοι… Εργαζόμαστε ακόμη στο σενάριο. Θέλουμε να το γυρίσουμε, απλώς πρέπει να έχουμε το σωστό σενάριο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί, αλλά είμαστε κοντά».

Ο Τζόνι Ντεπ πρωταγωνίστησε σε πέντε ταινίες «Πειρατές της Καραϊβικής» από το 2003 έως το 2017, με καθεμία να αποφέρει πάνω από 650 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, ενώ το «Dead Man’s Chest» και το «On Stranger Tides» ξεπέρασαν το 1 δισ. δολάρια. Με τον ηθοποιό στο επίκεντρο, η σειρά έχει αποφέρει συνολικά 4,5 δισ. δολάρια στο box office.

Ωστόσο, το μέλλον του στη Disney παρέμεινε αβέβαιο μετά τις νομικές του περιπέτειες και τη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση το 2022 εναντίον της Άμπερ Χερντ. Η πρόσφατη επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη με το θρίλερ δράσης της Lionsgate «Day Drinker» έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το αν η Disney θα τον καλωσόριζε ξανά και αν ο ίδιος θα επέστρεφε.

Το καλοκαίρι του 2020, το Variety ανέφερε ότι η Disney ανέπτυσσε δύο πρότζεκτ, ένα reboot των ταινιών με πρωταγωνίστρια τη Μάργκοτ Ρόμπι και μια έκτη ταινία της αρχικής σειράς, σε σενάριο των Κρεγκ Μέιζιν και Τεντ Έλιοτ. Η Μάργκοτ Ρόμπι είχε αποκαλύψει το 2022 στο Vanity Fair ότι η Disney δεν ενδιαφερόταν για την της εκδοχή των «Πειρατών», έχοντας στο επίκεντρο γυναίκα, όμως ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ είχε υποστηρίξει τότε ότι υπάρχει χώρος και για τις δύο ταινίες, λέγοντας ότι «η Disney συμφωνεί πως θέλει πολύ να κάνει και αυτή με τη Μάργκοτ».

Για την έκτη ταινία, ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ είχε αποκαλύψει πέρσι πως στο σενάριο εργάζεται ο Τζεφ Νέιθανσον, σεναριογράφος και της τελευταίας ταινίας «Dead Men Tell No Tales». «Το έχει βρει. Έχει γράψει ένα φανταστικό τρίτο μέρος. Πρέπει μόνο να καθαρίσουμε το πρώτο και το δεύτερο και τότε θα είμαστε έτοιμοι», είχε πει. Ο Μέιζιν, από την πλευρά του, είχε χαρακτηρίσει το δικό του σενάριο «τόσο παράξενο που εξεπλάγην που η Disney το ενέκρινε», προσθέτοντας ότι η παραγωγή καθυστέρησε λόγω της απεργίας.

Ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ έχει δηλώσει επανειλημμένα πως, αν εξαρτιόταν από τον ίδιο, ο Τζόνι Ντεπ θα ήταν στην ταινία. «Τον αγαπώ. Είναι καλός φίλος, εκπληκτικός καλλιτέχνης και μοναδική φυσιογνωμία. Εκείνος δημιούργησε τον Τζακ Σπάροου. Αυτό δεν υπήρχε στο σενάριο, ήταν δική του ερμηνεία, με λίγη έμπνευση από τον Πεπέ Λε Πιου και τον Κιθ Ρίτσαρντς», σημείωσε.

Ο Τζόνι Ντεπ δεν έχει εμφανιστεί σε μεγάλη παραγωγή του Χόλιγουντ από το 2018 και το «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald». Η αποχώρησή του από το σίκουελ ήρθε την επόμενη ημέρα μετά την ήττα του στη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της βρετανικής The Sun, που τον είχε χαρακτηρίσει «βίαιο σύζυγο», ισχυρισμός που το δικαστήριο έκρινε «ουσιαστικά αληθινό». Στη συνέχεια, το 2022, ο Τζόνι Ντεπ δικαιώθηκε σε μεγάλο βαθμό στη δίκη κατά της Άμπερ Χερντ για δυσφήμηση.

