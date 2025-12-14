Τραυματισμός δύο προσώπων σε τροχαίο στην Τάλα

Ο τραυματισμός δύο προσώπων είναι ο απολογισμός τροχαίου στην Τάλα το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 7.30 το βράδυ της Κυριακής, σε δρόμο στην περιοχή Έμπας και Τάλας, στην επαρχία Πάφου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οδηγός μοτοσικλέτας απώλεσε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, με αποτέλεσμα να παρεκλίνει της πορείας του και να ανατραπεί στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις. Ο οδηγός, καθώς και γυναίκα που επίσης επέβαινε στη μοτοσικλέτα, μεταφέρθηκαν από πλήρωμα ασθενοφόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Φαίνεται να έχουν τραυματιστεί, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις, η κατάσταση της υγείας τους φαίνεται να είναι εκτός κινδύνου.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η οδική σύγκρουση διερευνά η Τροχαία Πάφου.