H Άννα Βίσση ξεσήκωσε το Καλλιμάρμαρο -Οι celebrities που έδωσαν το «παρών», ο Καρβέλας μαζί της στη σκηνή

Χιλιάδες κόσμου, που ξεπερνούσε τις 65.000, συγκεντρώθηκε από νωρίς το απόγευμα για να πάρει τη θέση του

Η Άννα Βίσση ξεσήκωσε χθες το βράδυ την Αθήνα με την sold out συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Χιλιάδες κόσμου, που ξεπερνούσε τις 65.000, συγκεντρώθηκε από νωρίς το απόγευμα για να πάρει τη θέση του με σκοπό να παρακολουθήσει από κοντά την απόλυτη Ελληνίδα σταρ.

Η Άννα Βίσση άνοιξε τη βραδιά λίγο μετά τις 21.00 με την επιτυχία της «Σε περίπτωση που».

«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί. Είμαστε μαζί για άλλη μία φορά στο Καλλιμάρμαρο. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;», ανέφερε η τραγουδίστρια με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Η Άννα Βίσση ερμήνευσε τις διαχρονικές της επιτυχίες απ’ όλη την πορεία της που ξεπερνά τον μισό αιώνα δημιουργίας.

Στη σκηνή πλαισιώθηκε από την εξαιρετική μπάντα της που την συνοδεύει εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Το σόου περιλάμβανε εντυπωσιακά οπτικά εφέ, καθώς και χορογραφίες με 20 χορευτές επί σκηνής, ενώ η Άννα Βίσση επέλεξε δύο δημιουργίες των Dolce & Gabbana haute couture.

Μια από τις εκπλήξεις που επεφύλασσε στο κοινό ήταν η σύμπραξη της με συμφωνική ορχήστρα 50 μουσικών από την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών.

Στη σκηνή εμφανίστηκε και ο Νίκος Καρβέλας για να ερμηνεύσει μαζί της παλιές αλλά και νεότερες επιτυχίες της.

Να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», ενώ απόψε θα δώσει και την δεύτερη συναυλία της που είναι επίσης sold out.

@spyrosge_ ΕΙΔΩΛΟ ⚡️#annavissi #fannatics #fyp @annavissiofficial ♬ πρωτότυπος ήχος - Spyros Geo

Δείτε φωτογραφίες από τη συναυλία της Άννας Βίσση:

Ελένη Αθερινού-Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Πέτρος Πολυχρονίδης-Κατερίνα Πολυχρονίδου

Βασιλική Μιλλούση με την μητέρα της, Ελένη

Ελένη Φουρέιρα-Γιώργος Αρσενάκος

Χριστίνα Κοντοβά-Αθηνά Οικονομάκου-Κωνσταντίνος Δέδες

Ανέστης Ευαγγελόπουλος

Αγγελική Νικολούλη

Γιώργος Καπουτζίδης

Σάσα Σταμάτη-Νίκος Καρβέλας

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Αντώνης Σρόιτερ-Ιωάννα Μπούκη

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Έλενα Φερεντίνου-Νίκος Καρβέλας

 

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency /Πηγή: iefimerida.gr

