O «κρυμμένος» θησαυρός στο σπίτι της Μαίρης Χρονοπούλου - H πραγματική αξία & η αποτίμηση που σόκαρε

Ο φάκελος της δικογραφίας για τον θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου έχει ήδη σταλεί στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με τις Αρχές να εξετάζουν αν η εμβληματική ηθοποιός «έφυγε» από ατύχημα ή από ανθρώπινη ενέργεια μέσα στο σπίτι της στην Παιανία.

Παράλληλα, έρχεται στο φως μια αποκάλυψη που αφορά την κληρονομιά που άφησε πίσω της: τις σπάνιες αγιογραφίες που φύλαγε για δεκαετίες στο προσωπικό της καταφύγιο.

Για πρώτη φορά, ειδικοί αποτιμούν την πραγματική αξία αυτών των έργων, που για την ίδια τη Χρονοπούλου δεν ήταν απλά αντικείμενα τέχνης, αλλά οικογενειακά κειμήλια με ιστορία. Ο έμπειρος εκτιμητής Σοφοκλής Γεωργιάδης, με πολυετή δραστηριότητα στη μελέτη και συντήρηση εικόνων και στενή σχέση με το Άγιο Όρος, προχώρησε σε πλήρη αξιολόγηση των έργων όπως αποκαλύπτει η Espresso.

Όπως εξηγεί, η αξία τους σήμερα φτάνει από 15.000 έως 20.000 ευρώ ανά εικόνα, ενώ λίγα χρόνια πριν (το 2020) η τιμή τους θα μπορούσε να αγγίξει ακόμη και τις 45.000 με 50.000 ευρώ. «Πρόκειται για αγιογραφίες υψηλής αξίας, που θα έπρεπε να είχαν δηλωθεί στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η πραγματική τους τιμή στην αγορά, ειδικά για συλλέκτες, μπορεί να είναι πολλαπλάσια», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση όπως αποκαλύπτει η Espresso, αναδεικνύει μια εντυπωσιακή αντίφαση καθώς οι εικόνες που κοσμούσαν το σπίτι της μεγάλης πρωταγωνίστριας φαίνεται να αξίζουν πολύ περισσότερο από την ίδια την κατοικία της, η οποία αποτιμήθηκε συνολικά σε μόλις 4.500 ευρώ, σύμφωνα με τη διαδικασία καταγραφής της κινητής περιουσίας της. Μια τιμή που θύμισε περισσότερο εγκαταλειμμένο ακίνητο παρά το σπίτι μιας εμβληματικής μορφής του ελληνικού κινηματογράφου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα των Αγίων Αναργύρων (Κοσμάς και Δαμιανός), χρονολογούμενη στην περίοδο 1840–1860. Πρόκειται για έργο βυζαντινής τεχνοτροπίας με φόντο από φύλλο χρυσού και εντυπωσιακή λεπτομέρεια στα ενδύματα των Αγίων. Τα χαρακτηριστικά στεφάνια με την τεχνική «τσοκανί» αποδεικνύουν την υψηλή καλλιτεχνική του ποιότητα, ενώ η εμπορική αξία του σήμερα εκτιμάται μεταξύ 5.000 και 7.000 ευρώ.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είναι σοβαρά, γιατί υποβαθμίστηκε τόσο η περιουσία της ηθοποιού στις επίσημες αποτιμήσεις; Πρόκειται για απλή παράλειψη ή για συνειδητή επιλογή; Και κυρίως, πώς προστατεύονται αυτά τα μοναδικά έργα τέχνης, όταν το σπίτι όπου φυλάσσονται παραμένει κλειστό;

Η Μαίρη Χρονοπούλου έφυγε με αξιοπρέπεια, αφήνοντας πίσω της όχι μόνο την κινηματογραφική της παρακαταθήκη, αλλά και μια πολιτιστική κληρονομιά που συνδέεται με τη μνήμη και την ιστορία της οικογένειάς της. Οι αγιογραφίες που φύλαγε σαν θησαυρό αποτελούν σήμερα το πιο ζωντανό κομμάτι της περιουσίας της και, όπως όλα δείχνουν, αξίζουν να προστατευτούν και να αναγνωριστούν όπως τους αρμόζει.

