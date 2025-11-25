Ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Πούτιν

«Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, έδωσα εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου Steve Witkoff να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο Υπουργός Άμυνας Dan Driscoll θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς.», τόνισε σε ανάρτηση του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες προς επίλυση.

Ζαχάροβα: «Κλέφτης» η Ευρώπη αν δεν επιστρέψει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τόνισε η Μαρία Ζαχάροβα σε έναν πρώτο, έστω και έμμεσο σχολιασμό των όρων της ειρηνευτικής συμφωνίας που συζητούν ΗΠΑ, Ουκρανία και Ευρώπη.

«Η Ευρώπη θα πρέπει να επιστρέψει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Αν δεν το κάνει, θα θεωρηθεί κλέφτης», δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Και όσοι στα χέρια τους παρανόμως τα χρήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πρέπει να τα επιστρέψουν αν δεν θέλουν να γίνουν γνωστοί ως κλέφτες και να λάβουν την πιο σκληρή απάντηση για το έγκλημά τους», σχολίασε η Μαρία Ζαχάροβα στο Telegram, απαντώντας στις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος νωρίτερα είχε αναφερθεί στο δικαίωμα διάθεσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι χώρες της ΕΕ προσπαθούν να αναπτύξουν νομικούς μηχανισμούς για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ξεπερνούν τα 200 δισ. ευρώ. Το Βέλγιο, ως θεματοφύλακας των περιουσιακών στοιχείων, έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στην απαλλοτρίωση αυτών των κεφαλαίων, προειδοποιώντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάσχεση ευρωπαϊκών ή βελγικών περιουσιακών στοιχείων σε άλλα μέρη του κόσμου από τη Ρωσία μέσω δικαστηρίου.

Γερμάκ: Θέλει συνάντηση με τον Τραμπ «το συντομότερο δυνατό»

Επιβεβαιώνοντας τις προθέσεις του Ζελένσκι ο επικεφαλής του γραφείου του Αντρέι Γερμάκ σημείωσε μιλώντας στο Axios ότι ο ουκρανός πρόεδρος θέλει να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ «το συντομότερο δυνατό», πιθανώς κατά την Ημέρα των Ευχαριστιών για να οριστικοποιήσουν μια κοινή συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας σχετικά με τους όρους τερματισμού του πολέμου.

Όπως είπε, ο Ζελένσκι, θέλει να διαπραγματευτεί το θέμα των εδαφικών παραχωρήσεων με τον ίδιο τον Τραμπ, ενώ πρόσθεσε πως η πραγματοποίηση της συνάντησης κοντά στην Ημέρα των Ευχαριστιών των ΗΠΑ θα μπορούσε να έχει συμβολική σημασία.

«Ελπίζω η επίσκεψη του Προέδρου Ζελένσκι να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, επειδή θα βοηθήσει τον πρόεδρο Τραμπ να συνεχίσει την ιστορική του αποστολή να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Γερμάκ στο Axios σε συνέντευξή του την Τρίτη. Ο Γερμάκ είπε ότι το κύριο χάσμα που έπρεπε να γεφυρωθεί από τους προέδρους ήταν το ζήτημα του εδάφους ενώ προσθεσε πως το τρέχον προσχέδιο ανταποκρίνεται στα συμφέροντα της Ουκρανίας και σέβεται τις κόκκινες γραμμές της.

Σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρείχαν στην Ουκρανία οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους ο Γερμάκ εκτίμησε πως «ότι είναι μια ιστορική απόφαση του Προέδρου Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών να δώσουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, τις οποίες η Ουκρανία δεν είχε ποτέ πριν».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα είναι «νομικά δεσμευτικές» και ότι υπήρξε «θετική αντίδραση» από την πλευρά των ΗΠΑ στην ιδέα της κατοχύρωσής τους σε μια επίσημη συνθήκη. Ο Γερμάκ κατέληξε λέγοντας ότι η Ουκρανία δεν θα ανακαλέσει τη συνταγματική της δέσμευση για πορεία προς το ΝΑΤΟ στο μέλλον, αλλά σημείωσε: «Ζούμε στην πραγματικότητα τώρα. Δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ».

Για «εντυπωσιακή πρόοδο» κάνει λόγο η Ουάσινγκτον

Ο Λευκός Οίκος τόνισε σήμερα ότι απαιτούνται περαιτέρω συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία για την επίλυση «ορισμένων ευαίσθητων, αλλά όχι ανυπέρβλητων λεπτομερειών», ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί «τεράστια πρόοδος».

«Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ σημείωσαν τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία φέρνοντας τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Απομένουν να επιλυθούν ορισμένες ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες λεπτομέρειες, οι οποίες θα απαιτήσουν περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ», δήλωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ με ανάρτηση στο X.

