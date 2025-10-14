Η Άννα Βίσση για παραδοσιακό κυπριακό φαγητό - Είναι αγαπημένο της στέκι

Η Άννα Βίσση βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα της στην Κύπρο και πραγματοποίησε μία εξόρμηση για παραδοσιακό κυπριακό φαγητό. Η Ελληνίδα σταρ επισκέφτηκε ένα από τα αγαπημένα της εστιατόρια στο νησί της και μοιράστηκε μία φωτογραφία. "Όταν έχω όρεξη έρχομαι στη φίλη μου τη Λία", έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας της.

Η Άννα Βίσση φαίνεται ότι πάντα ξεκλέβει χρόνο όταν βρίσκεται στο νησί της για να κάνει ένα πέρασμα από το αγαπημένο της στέκι για φαγητό.

Πριν λίγες ημέρες η Άννα Βίσση ταξίδεψε και πάλι στην Κύπρο, μαζί με τον Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα. Η Ελληνίδα σταρ είχε μοιραστεί μία φωτογραφία από το ταξίδι τους και συγκεκριμένα από το ξενοδοχείο όπου διαμένουν. Η Άννα Βίσση φορούσε ένα μαύρο σύνολο με ασορτί γόβες και ένα κίτρινο σακάκι με μαύρα μοτίβα. Η Δήμητρα Κούστα πόζαρε με ένα τζιν παντελόνι που συνδύασε με ένα σιθρού κρεμ πουκάμισο και ένα πράσινο γιλέκο με εντυπωσιακά σχέδια. Το look της είχε ολοκληρώσει με ένα ζευγάρι μπεζ μποτάκια.

Οικογενειακοί είναι οι δεσμοί που ενώνουν πλέον τον Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα με την Άννα Βίσση. Η Ελληνίδα σταρ βάφτισε τον γιο τους, Γιάννη τζούνιορ στον Πανορμίτη στη Σύμη στις αρχές του καλοκαιριού και φυσικά συμμετείχε στους εορτασμούς που ακολούθησαν στο Κάπρι στην Ιταλία, με κορυφαία τη δεξίωση όπου είχε τραγουδήσει ζωντανά ο Έλτον Τζον.

