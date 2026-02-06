Ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη - Έπεσε από άλογο στα γυρίσματα της εκπομπής του (βίντεο)

Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram, εξήγησε ότι η τελευταία μέρα των γυρισμάτων, πριν επιστρέψει στην Αθήνα, περιλάμβανε βόλτα με άλογα. Ο Άκης Πετρετζίκης έδειξε και ένα απόσπασμα από το ατύχημα, στο οποίο φαίνεται πώς έπεσε από το άλογο. Το αποτέλεσμα ήταν να ραγίσει ένα πλευρό και εκείνος να υποφέρει από «αφόρητο πόνο». Αυτό που απαιτείται για να αναρρώσει είναι να παραμείνει ξαπλωμένος.

«Είμαι πέμπτη μέρα σπίτι και πραγματικά δεν έχω τι να κάνω, βαριέμαι και δεν περνάει η ώρα με τίποτα. Οπότε είπα να σας εξηγήσω γιατί είμαι στο σπίτι πέμπτη μέρα. Γιατί ράγισα ένα μου πλευρό και ο πόνος είναι αφόρητος και πρέπει να αναρρώσω. Στα πλευρά δεν μπαίνει γύψος και επειδή δεν μπαίνει γύψος πρέπει να ξαπλώνεις όλη μέρα», είπε αρχικά.

«Τώρα πώς το έπαθα; Πέμπτη και Παρασκευή είχαμε γύρισμα στο Akis Food Tour και το Σάββατο, τελευταίο θέμα πριν γυρίσουμε στην Αθήνα, είχαμε βόλτα με άλογα. Εντάξει, αυτό δεν πήγε καλά. Γιατί… Δείτε τι έπαθα», πρόσθεσε, ενώ παρουσίασε το βίντεο στο οποίο φαίνεται το ατύχημα.

Περιγράφοντας πώς συνέβη το ατύχημα, ανέφερε: «Δεν έχω εμπειρία πάνω στα άλογα. Ήρθε ένα αρσενικό άλογο δίπλα στο θηλυκό, σήκωσε τα πόδια του για να το κλωτσήσει, τρομοκρατήθηκε το δικό μου το άλογο και εγώ επειδή δεν είχα εμπειρία να το κρατήσω, σηκώθηκε στα δύο πόδια, με πέταξε και το αποτέλεσμα ήταν αυτό».

Κλείνοντας, ζήτησε από τους διαδικτυακούς του φίλους συμβουλές για ανάρρωση. «Άμα έχετε κάποια τιπς για το πώς δένουν τα κόκαλα γρήγορα, πείτε μου γιατί ο κανόνας λέει όσα χρόνια είσαι, τόσες μέρες χρειάζεται για να δέσουν. Οπότε 42 μέρες χρειάζομαι κανονικά και νομίζω ότι δεν τις έχω παιδιά», κατέληξε.

Πηγή: iefimerida.gr