Πρίγκιπας Άντριου: Βασιλικοί υπάλληλοι αρνούνται να τον υπηρετούν στο νέο του σπίτι

Ο πρίγκιπας Άντριου μετακόμισε στο Σάντριγχαμ και σύμφωνα με πληροφορίες, μια «μεγάλη λίστα» υπαλλήλων έχει επιλέξει να μην τον υπηρετεί.

Ο πρίγκιπας Άντριου αναμένεται να μείνει προσωρινά στο Wood Farm, στο Νόρφολκ του Σάντριγχαμ, σε μία έκταση που ανήκει στον βασιλιά Κάρολο.

Ωστόσο μετά, αναμένεται να μετακομίσει σε άλλη κοντινή ιδιοκτησία, το Marsh Farm, που βρίσκεται υπό ανακαίνιση. Ωστόσο, όσοι είναι κοντά στην υπόθεση πιστεύουν ότι η βασιλική οικογένεια δεν θα μπορέσει να τον αναγκάσει να φύγει από το Wood Farm.

«Είναι ένα μέρος που προτιμούσε εδώ και καιρό και ήθελε να επιστρέψει, αντί για το Marsh Farm, το οποίο θεωρείται πολύ πιο εκτεθειμένο», ανέφερε πηγή κοντά του, στο «People».

Βασιλικοί υπάλληλοι αρνούνται να τον υπηρετούν στο νέο του σπίτι

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν αντιμετωπίζει βασικά προβλήματα μετά την μετακόμισή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί βασιλικοί υπάλληλοι αρνούνται να τον υπηρετούν στο νέο του σπίτι.

«Τους έχουν ενημερώσει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να εξυπηρετούν τον Άντριου ή να δουλεύουν για εκείνον, αν νιώθουν άβολα. Υπάρχει ήδη αρκετός κόσμος που λέει “όχι, ευχαριστώ”. Είναι κατανοητό ότι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση, καθώς πλέον είναι πλήρως απομονωμένος», ανέφερε πηγή. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρίγκιπας, πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ, θα εγκατέλειπε την πολυτελή κατοικία του στο Royal Lodge τον Οκτώβριο, παράλληλα με την ανακοίνωση ότι ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους βασιλικούς του τίτλους. Σύμφωνα με το PEOPLE, ο Άντριου μετακόμισε στις 2 Φεβρουαρίου, και ο βασιλιάς θα καλύπτει ιδιωτικά τα έξοδα της νέας του κατοικίας.

Ο Άντριου είχε ήδη αποσυρθεί από τον βασιλικό του ρόλο μετά από μια συνέντευξη στη ΒΒC το 2019 σχετικά με τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ωστόσο, η απόφαση του βασιλιά να αφαιρέσει τους τίτλους ήρθε εν μέσω ανανεωμένου ενδιαφέροντος για τη σχέση τους τον περασμένο χρόνο.

Ο Άντριου και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, βρέθηκαν ξανά στα πρωτοσέλιδα μετά τη δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 30 Ιανουαρίου στοιχείων σχετικά με τον Έπσταϊν.

Ο πρώην Δούκας και η Δούκισσα του Γιορκ εμφανίζονται σε πρόσφατα αποκαλυφθέντα email και φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένων εικόνων που φαίνεται να δείχνουν τον Άντριου να γονατίζει πάνω σε μια άγνωστη γυναίκα.

Πηγή: lifo.gr