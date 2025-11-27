Τι ζητούν οι ταξιδιώτες για τους σκύλους στις πτήσεις; Η πιο απρόσμενη απάντηση κερδίζει τις εντυπώσεις

Για μερικούς από εμάς που και αγαπάμε πολύ τους τριχωτούς μας φίλους, και ταυτόχρονα το να πετάμε με αεροπλάνο μας φαίνεται σαν μια τρομακτική διαδικασία ,το να είχαμε στην διπλανή μας θέση ένα χνουδωτό πλασματάκι, θα λειτουργούσε σίγουρα ως σανίδα βοηθείας εκείνη την στιγμή.

Από την άλλη δυστυχώς οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες δεν επιτρέπουν σε όλα τα σκυλάκια να βρίσκονται στην καμπίνα του αεροπλάνου, ή αν το επιτρέπουν είναι υπό συγκεκριμένους όρους και προδιαγραφές.

Aυτό στεναχωρεί αρκετούς κηδεμόνες κατοικιδίων που ταλαιπωρούνται με επιπλέον κόστος για να ταξιδέψουν με το σκυλάκι τους, ή αναγκάζονται να το αφήσουν σε ένα αφιλόξενο ειδικό χώρο κάτω απο το αεροπλάνο, που τοποθετούνται συνήθως τα μεγαλόσωμα κατοικίδια.

Aυτο δεν στεναχωρεί μόνο τους κηδεμόνες αλλά και εμάς που μπορεί να μην μεταφέρουμε κατοικίδιο αλλά χάνουμε απο την απουσία των πιο γλυκών συνεπιβατών που θα μπορούσαμε να έχουμε σε μια πτήση (ειδικά οταν αγχωνόμαστε πολύ και το μόνο που θα μας έσωζε από τον πανικό των αναταρράξεων θα ήταν μια χνουδωτή αληθινή stress ball).

Σε μια ανεπίσημη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Upworthy, όπου οι χρήστες κλήθηκαν να μοιραστούν ποιον κανόνα θα ήθελαν να τηρείται στις πτήσεις, καταγράφηκαν απαντήσεις που κυμαίνονταν από αστείες έως πραγματικά εκνευριστικές.

Από το «μην απλώνετε τα πόδια σας στους άλλους» μέχρι προτάσεις όπως «πτήσεις χωρίς μωρά» ή «παρακαλώ… ελέγξτε τα αέρια», οι συμμετέχοντες άνοιξαν μια μεγάλη συζήτηση για τις ενοχλητικές συνήθειες των επιβατών.

Ωστόσο, το σχόλιο που ξεχώρισε πάνω από 3.800 αντιδράσεις, ήταν απρόσμενα γλυκό:

«Κάθε σκύλος στο αεροπλάνο πρέπει να επισκέπτεται όποιον επιβάτη το ζητήσει».

Το συγκεκριμένο «μελλοντικό κοινωνικό συμβόλαιο» προκάλεσε ενθουσιασμό και πλήθος θετικών σχολίων, με πολλούς να τονίζουν πως αυτό ισχύει φυσικά μόνο για κατοικίδια και όχι για σκύλους-υπηρεσίας, οι οποίοι δεν πρέπει ποτέ να αποσπώνται από το έργο τους.

Σε άρθρο του yahoo αναφέρεται πως η αγάπη για τους σκύλους δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με μελέτη του Pew Research Center (2023), το 97% των Αμερικανών θεωρούν τα κατοικίδιά τους μέλη της οικογένειας, ενώ περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι τα αγαπούν εξίσου με τους συγγενείς τους. Τα οφέλη τους είναι καλά τεκμηριωμένα: οι σκύλοι διαθέτουν μια μοναδική ικανότητα να «πιάνουν» τα ανθρώπινα συναισθήματα, προσφέροντας ανακούφιση και ψυχική ηρεμία.

Αυτό αντανακλάται και στη ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς κατοικιδίων. Όπως τονίζει άρθρο του The Guardian ο κλάδος γνωρίζει τεράστια άνθηση, με την αγορά των ΗΠΑ να προσεγγίζει τα 150 δισ. δολάρια ( 140 δισ. ευρώ), ενώ παγκοσμίως αναμένεται να αγγίξει τα 500 δισ. δολάρια (470 δισ. ευρώ) μέχρι το 2030.

Παρότι οι σκύλοι προσφέρουν χαρά, πρέπει να αναγνωρίζουμε πως κάποιοι επιβάτες έχουν αλλεργίες ή έντονες ευαισθησίες.

Γι’ αυτό, χρειάζεται ισορροπία και υπεύθυνη συμπεριφορά από τους ιδιοκτήτες γιατί, όπως τονίζεται σε άρθρο του Yahoo.com, η παρουσία ζώων σε δημόσιους χώρους είναι ευχάριστη μόνο όταν υπάρχουν όρια, εκπαίδευση και σεβασμός προς όλους.

Το 2020, το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ (DOT) περιόρισε την αναγνώριση των ζώων συναισθηματικής υποστήριξης, δυσκολεύοντας τα ταξίδια για όσους θέλουν να πετούν με τα κατοικίδιά τους.

Αυτό οδήγησε κάποιους στη BarkAir, μια νέα αεροπορική εταιρεία που βάζει τα κατοικίδια σε πρώτο πλάνο. Όμως, όπως προκύπτει από τις αντιδράσεις στο Upworthy, οι περισσότεροι επιβάτες θέλουν τους σκύλους μαζί τους στην καμπίνα όχι σε ειδικά τζετ.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο MDPI («How Well Do Dogs Cope with Air Travel? An Owner-Reported Survey Study») δείχνει ότι οι περισσότεροι σκύλοι που ταξιδεύουν στην καμπίνα του αεροπλάνου με τον ιδιοκτήτη τους αναρρώνουν καλύτερα σε σχέση με σκύλους που ταξιδεύουν στο χώρο αποσκευών.

Παρά το άγχος που μπορεί να νιώσουν κατά το ταξίδι όπως ανησυχία, σπασμωδική συμπεριφορά ή λαχάνιασμα πολλοί ιδιοκτήτες ανέφεραν ότι η παρουσία τους στο πλευρό του σκύλου μέσα στην καμπίνα μειώνει σημαντικά την ψυχολογική πίεση.

Μια σημαντική πρωτοβουλία στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης δείχνει πόση αξία μπορούν να έχουν οι εκπαιδευμένοι σκύλοι θεραπείας για επιβάτες με άγχος. Σύμφωνα με το άρθρο του APnews, πέντε πιστοποιημένοι σκύλοι περιφέρονται στις αίθουσες αναχωρήσεων, όπου προσφέρουν χάδια και παρηγοριά σε ταξιδιώτες που νιώθουν νευρικότητα πριν την πτήση.

Οι χειριστές των σκύλων αναφέρουν ότι η παρουσία τους βοηθά ουσιαστικά στη μείωση του στρες: «Η αλληλεπίδραση σκύλου‑ανθρώπου μπορεί να μειώσει σημαντικά τα επίπεδα άγχους», αναφέρει η διαχείριση του αεροδρομίου.

Ορισμένοι σκύλοι εργάζονται κατά τις πιο «βουερές» ώρες των αναχωρήσεων και είναι εκπαιδευμένοι ώστε να μην αντιδρούν σε θορύβους ή πλήθος γεγονός που κάνει την παρουσία τους ασφαλή και ηρεμιστική για τους επιβάτες.

Με πληροφορίες από yahoo.com, upworthy.com, huffingtonpost, theguardian.com και apnews.com