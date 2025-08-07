Το trend Labubu σαρώνει – Πώς μια φιγούρα «τέρας» έγινε σύμβολο αξίας

Ένα σπάνιο Labubu πουλήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο eBay για το αστρονομικό ποσό των 10.500 δολαρίων, καταγράφοντας ρεκόρ ως το ακριβότερο «άσχημο-χαριτωμένο» παιχνίδι που έχει πουληθεί στην πλατφόρμα.

Η γκρι-καφετί φιγούρα φοράει streetwear της Vans – με sneakers, φούτερ και ένα καπέλο σε μπλε-πορτοκαλί χρώμα με την ένδειξη “The Monsters”, τη σειρά Labubu στην οποία ανήκει.

Το συγκεκριμένο 15ιντσο Labubu κυκλοφόρησε το 2023 ως μέρος της εξαιρετικά δημοφιλούς σειράς “τυφλών κουτιών-blind boxes” της Pop Mart, σε συνεργασία με τη Vans. Η αρχική του τιμή ήταν μόλις 85 δολάρια, κάτι που σημαίνει πως η μεταπωλητική του αξία αυξήθηκε κατά 125 φορές.

Τα Labubu έχουν εξελιχθεί σε προνομιακά συλλεκτικά αντικείμενα στη δευτερογενή αγορά. Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο Forbes, η περιορισμένη διαθεσιμότητα των κουκλών, που εφαρμόζει στρατηγικά η Pop Mart, τα καθιστά νόμιμη επενδυτική ευκαιρία.

Η Lori Verderame, ειδικός εκτιμήτρια συλλεκτικών (με εκπομπή στο History Channel), δήλωσε ότι «η μοναδική τους εμφάνιση και η ευρεία απήχηση θα τα κρατήσουν πολύτιμα για χρόνια».

Ο Alex Fung, διευθυντής Pop Culture δημοπρασιών της Goldin Auctions, πρόσθεσε πως τα πρώιμα Labubu είναι πιθανό να διατηρήσουν καλύτερα την αξία τους.

Η Pop Mart κυκλοφορεί τα Labubu σε τιμές μεταξύ 20 και 40 δολαρίων, σε κουτιά όπου δεν γνωρίζεις ποιο θα πάρεις μέχρι να το ανοίξεις. Όμως, τα περιβόητα «secret editions» – οι σπάνιες εκδόσεις με πιθανότητα εύρεσης 1 στα 72 ή 1 στα 144 – φτάνουν να πουληθούν χιλιάδες δολάρια στη μεταπώληση.

Ένα παράδειγμα είναι η ροζ “secret” έκδοση της φιγούρας “Catch me if you like me”, που κυκλοφόρησε περιορισμένα στις αρχές του 2024 και πουλήθηκε πρόσφατα για 2.000 δολάρια στο eBay.

Τα Labubu εξαντλούνται αμέσως κάθε εβδομάδα: Παρασκευή στις 10 το πρωί γίνεται επαναστοκάρισμα στα φυσικά καταστήματα, ενώ οι online πωλήσεις ξεκινούν Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μέρα κυκλοφορίας έχει αποκτήσει τη φήμη “Labubu Hunger Games”, με ουρές από τα ξημερώματα και φαινόμενα βίας που έχουν οδηγήσει μέχρι και σε αποσύρσεις προϊόντων από τα καταστήματα.

Τα Labubu σχεδιάστηκαν πριν από μια δεκαετία από τον καλλιτέχνη Kasing Lung από το Χονγκ Κονγκ, εμπνευσμένα από τη σκανδιναβική μυθολογία και το υπερφυσικό φολκλόρ. Τα δικαιώματα μετατράπηκαν σε εμπορικό προϊόν από την κινεζική Pop Mart το 2019.

Ο CEO της Pop Mart, Wang Ning, είδε την προσωπική του περιουσία να εκτοξεύεται από 2 δισ. σε 22 δισ. δολάρια, εν μέσω της παγκόσμιας μανίας γύρω από τα Labubu, σύμφωνα με το Forbes.

www.newmoney.gr