Διαδηλώσεις στο Μαρόκο για έκτη μέρα μετά το θάνατο δύο πολιτών

Θα επαναληφθούν οι διαδηλώσεις στο Μαρόκο για έκτη μέρα με αίτημα τις μεταρρυθμίσεις στις δημόσιες υπηρεσίες και τερματισμό της διαφθοράς, ανακοίνωσαν οι οργανωτές. Χθες οι διαμαρτυρίες σημαδεύτηκαν από τον θάνατο δύο διαδηλωτών.

Οι διαμαρτυρίες, οι οποίες έχουν σμειωθεί σε αρκετές πόλεις στη βορειοαφρικανική χώρα, οργανώνονται από την ομάδα GenZ 212 που βασίζεται στην διαδικτυακή πλατφόρμα Discord, της οποίας οι διοργανωτές παραμένουν άγνωστοι.

Η GenZ 212 έχει επανειλημμένα προτρέψει τους διαδηλωτές να παραμείνουν σε ειρηνικά πλαίσια και ανακοίνωσε την Πέμπτη στο Discord ότι θα οργανωθούν περαιτέρω ειρηνικές διαμαρτυρίες σήμερα, "στο πλαίσιο μιας πολιτισμένης και υπεύθυνης έκφρασης των αιτημάτων μας".

Οι διαμαρτυρίες επρόκειτο να ξεκινήσουν το απόγευμα, ανέφερε η ομάδα.

Από την έναρξη των διαδηλώσεων, εκατοντάδες, κυρίως νέοι, έχουν συλληφθεί και δύο σκοτώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον μιας ομάδας διαδηλωτών που, όπως είπαν, προσπαθούσαν να «εισβάλουν» σε ένα αστυνομικό τμήμα κοντά στο Αγκαντίρ.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι διαδηλωτές που έφεραν λεπίδες προσπάθησαν να κατασχέσουν πυρομαχικά, εξοπλισμό και υπηρεσιακά όπλα από το αστυνομικό τμήμα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι περισσότερα από 400 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων. Τριακόσια άτομα τραυματίστηκαν.

Βίαιες συγκρούσεις και πράξεις βανδαλισμού ξέσπασαν σε ορισμένες πόλεις, όπου οι διαδηλωτές πυρπόλησαν γραφεία των τοπικών αρχών, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την Τετάρτη, συγκεντρώσεις σε πόλεις όπως η Καζαμπλάνκα, η Ταγγέρη και το Τετουάν πραγματοποιήθηκαν με επίσημη άδεια για πρώτη φορά.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν πάταξη της διαφθοράς, ελευθερία, αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ ορισμένοι κάλεσαν τον Πρωθυπουργό Αζίζ Ακανούχ να παραιτηθεί.

ΚΥΠΕ